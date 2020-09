Daredevil: il fidanzato di Deborah Ann Woll si vestì da Matt Murdock alla premiere, ecco perché

Daredevil: Charlie Cox e Deborah Ann Woll in una scena della serie

Deborah Ann Woll ha un legame molto personale con Daredevil, tramite il compagno che si vestì da Matt Murdock ai tempi. L'attrice, che nelle varie serie Marvel prodotte per Netflix interpretava Karen Page, è infatti legata sentimentalmente dal 2007 a E.J. Scott (sono sposati dal 2018), il quale è affetto da coroideremia, una malattia genetica che porta gradualmente alla cecità. Per questo motivo, all'anteprima ufficiale della serie nel 2015, egli si è presentato vestito da Matt Murdock, il protagonista dello show, che è diventato cieco da bambino ma compensa la mancanza della vista grazie agli altri quattro sensi, divenuti sovrumani nel medesimo incidente che gli ha danneggiato gli occhi. Scott, che di mestiere fa il comico, è anche un noto attivista legato alle campagne di sensibilizzazione circa la sua malattia, e grazie al successo della serie anche la Woll ha contribuito, usando i social per aumentare la consapevolezza riguardo la coroideremia.

Deborah Ann Woll con E.J. Scott alla premiere di Daredevil

Daredevil: Charlie Cox e Deborah Ann Woll giocano a biliardo

Deborah Ann Woll è stata Karen Page in tutte e tre le stagioni di Daredevil, con apparizioni aggiuntive nella miniserie The Defenders e nelle due annate di The Punisher. La serie principale è stata cancellata da Netflix nel 2018, in seguito alla decisione della Marvel di puntare su Disney+ per produzioni più strettamente legate al Marvel Cinematic Universe.

A causa di un cavillo contrattuale, i personaggi delle varie serie prodotte per Netflix non possono apparire altrove per due anni dopo la cancellazione, il che significa che i diritti di Daredevil, Luke Cage e Iron Fist saranno sbloccati a breve, mentre per il Punitore e Jessica Jones sarà necessario aspettare il 2021. Non è ancora chiaro se la Marvel avrà il diritto di usare gli stessi attori, i quali hanno più volte dichiarato di essere disposti a tornare. Per Matt Murdock si è vociferato che potrebbe apparire nel prossimo film di Spider-Man, dato che in teoria Peter Parker avrà bisogno di un avvocato per difenderlo da una falsa accusa di omicidio.