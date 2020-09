Daredevil 3: da stasera su Rai4 l'ultima stagione della serie tv Marvel con Charlie Cox

Stasera su Rai4, alle 21:20, prende il via Daredevil 3, terza e ultima stagione della serie Marvel dedicata al Diavolo di Hell's Kitchen, interpretato da Charlie Cox.

Il super eroe mascherato Daredevil, alter-ego dell'avvocato non vendente Matt Murdock, dovrà fare di nuovo i conti con il temibile Wilson Fisk, boss della malavita di New York conosciuto come Kingpin, che proprio lui aveva catturato, e che esce ora di galera dopo aver scontato una pena di diversi anni. Con l'aiuto di "Dex" Poindexter, un agente dell'FBI dotato di una straordinaria mira che si fa chiamare Bullseye, il malavitoso tenterà di ricostruire il suo regno criminale, ma troverà nuovamente sulla sua strada Daredevil, pronto a intervenire per impedirglielo.

Dopo l'enorme successo di ascolti e di critica delle prime due stagioni, la vittoria di un Staurn Award nel 2016 come migliore serie tv dell'anno e la candidatura a due Emmy, Daredevil giunge alla sua conclusione con una stagione drammatica ed emozionante che riporterà Matt Murdock alle sue origini, spogliandolo delle armi e della tecnologia che aveva conquistato nella stagione precedente.

Il personaggio, creato nel 1964 da Stan Lee e Bill Everett, torna a scontrarsi con la sua nemesi storica, Kingpin, e in questa ultima avventura si unisce allo scontro anche un altro personaggio celebre, ovvero Bullseye, alter-ego del supercriminale Benjamin Poindexter. Inventato nel 1976 da Marv Wolfman e Bob Brown sulla testata Daredevil, ma reso famoso da Frank Miller in un celebre ciclo narrativo, Bullseye è uno dei sicari abituali di Kingpin, dalla mira infallibile e con la capacità di trasformare in arma qualsiasi oggetto lo circondi.