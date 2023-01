Darby Harper: consulenza fantasmi: il trailer della teen comedy, dal 27 gennaio su Disney+

20th Century Studios ha appena diffuso il trailer ufficiale di Darby Harper: consulenza fantasmi, una teen comedy soprannaturale che racconta la storia di una studentessa del liceo che lavora in nero come messaggero spirituale. Il film sarà disponibile in ltalia dal 27 gennaio in esclusiva su Disney+, all'interno di Star.

Darby Harper: consulenza fantasmi, una scena del film

Dopo aver vissuto un'esperienza di pre-morte da piccola, Darby Harper (Riele Downs) ha acquisito la capacità di vedere le persone defunte. Come conseguenza, è diventata introversa e si è isolata dai suoi compagni di liceo, preferendo passare il tempo a consigliare gli spiriti solitari che hanno affari in sospeso sulla terra.

Ma tutto cambia quando Capri (Auli'i Cravalho), la reginetta del gruppo più esclusivo della scuola, muore inaspettatamente in uno strano incidente con la piastra per capelli, causando inevitabilmente l'annullamento del suo imminente "Sweet 17". Capri, tuttavia, implora Darby dall'altra parte di intervenire e di convincere i suoi amici a organizzare la festa come previsto. Per placare l'ira della diva non morta, Darby deve uscire dall'esilio che si è autoimposta e reinventarsi, trovando così una nuova gioia nella terra dei vivi.

Darby Harper: consulenza fantasmi, una scena del film

Darby Harper: consulenza fantasmi è interpretato da Riele Downs (Henry Danger), Auli'i Cravalho (Oceania), Chosen Jacobs (IT), Asher Angel (Shazam!), Wayne Knight (Seinfeld), con Derek Luke (Tredici) e Tony Danza (Casalingo Superpiù), ed è diretto da Silas Howard (Dickinson). La sceneggiatura è di Becca Greene (Good Vibes), basata su una storia di Wenonah Wilms (Fem 101), e i produttori sono Adam Saunders (Se ci conoscessimo oggi) e Eddie Rubin (Blue Bayou), con Michele Weisler (The Kissing Booth) e Mac Hendrickson come executive producer.