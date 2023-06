Danny Masterson è stato dichiarato colpevole di violenza sessuale, rischia 30 anni di carcere

L'attore Danny Masterson, ex star di show come That '70s Show, è stato giudicato colpevole di violenza sessuale e potrebbe rischiare una sentenza fino a 30 anni di carcere.

Danny Masterson è stato giudicato colpevole al termine del processo che lo vedeva imputato con l'accusa di violenza sessuale.

Il giudice Charlaine Olemdo ha inoltre ritenuto che l'attore sia a rischio di fuga, decidendo quindi che venisse subito preso in custodia.

Il verdetto

In base ai capi di imputazione, Danny Masterson potrebbe essere condannato fino a 30 anni di carcere. Il precedente processo, che si era concluso un anno fa, era terminato con i giurati che non erano riusciti a raggiungere un verdetto unanime. La nuova giuria ha invece raggiunto un verdetto di colpevolezza per quanto riguarda due delle accuse di violenza, mentre nel terzo caso, quello in cui vedeva come presunta vittima Christina B, un'ex fidanzata di Masterson, non si è raggiunto un verdetto unanime con otto giurati a favore della colpevolezza e quattro dell'innocenza.

La moglie di Danny Masterson, Bijou Phillips e altri membri della famiglia, tra cui Billy Baldwin, e alcuni amici, hanno reagito alla sentenza con delle reazioni molto emotive. La consorte dell'attore e dei membri del suo team legale sono scoppiati a piangere.

I problemi legali dell'attore

L'ex star di serie tv come That '70s show era rimasto libero dopo aver pagato una cauzione di 3 milioni di dollari. Le presunte violenze sarebbero avvenute nella sua casa situata a Hollywood Hills, dal 2001 al 2003. Danny avrebbe drogato le sue vittime, tutte appartenenti a Scientology, offrendo dei drink in cui aveva sciolto delle sostanze stupefacenti. Gli avvocati della difesa avevano provato, come accaduto nel primo processo, a far eliminare ogni riferimento a Scientology.