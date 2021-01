Danny Masterson: i casi di stupro saranno mediati dalla Chiesa di Scientology

Tra marzo 2017 e agosto 2019, quattro donne hanno accusato Danny Masterson di violenze sessuali e lo hanno citato in giudizio. Adesso, Steven Kleifield, giudice della Corte Superiore di Los Angeles, ha stabilito che il processo contro l'interprete venga mediato attraverso un arbitrato religioso interno alla Chiesa di Scientology.

Danny Masterson e Jim Carrey in una scena del film Yes Man

Danny Masterson è stato accusato di violenze sessuali da parte di Chrissie Carnel Bixler, Marie Bobette Riales e da due ragazze sconosciute. Le violenze sarebbero avvenute tra il 2001 e il 2003 e l'udienza era stata fissata per il 6 gennaio prossimo. Tuttavia, come riportato da Variety, il giudice Steven Kliefield ha rimesso il processo ad un arbitrato religioso che sarà gestito internamente alla Chiesa di Scientology.

Già nell'agosto 2019, le donne che hanno accusato Masterson sono state pedinate e intimidite da alcuni membri interni a Scientology, che le hanno minacciate dopo essere venuti a conoscenza delle dichiarazioni fatte alla polizia. Carnell Bixler ha accusato Danny Masterson di averla violentata più volte tra il 2001 e il 2002. Lei e suo marito, il musicista Cedric Bixler-Zavala, hanno accusato membri interni alla Chiesa di Scientology di aver effettuato svariate telefonate minatorie, di aver avvelenato i loro cani e di aver seguito la coppia in automobile.

Le donne rimaste anonime, invece, hanno accusato Masterson per minacce, danni alle proprietà, stalking e molestie sessuali in seguito alle denunce depositate. I rappresentanti legali dell'interprete hanno affermato: "Si tratta del risultato corretto e di ciò a cui ambivamo. Come ha deciso la Corte, speravamo di ottenere l'arbitrato religioso". Al momento, non è stata ancora presa decisione alcuna relativamente alle denunce di Bobette Riales, che non fa parte della Chiesa di Scientology.