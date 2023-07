Danny Elfman accusato di molestie da una compositrice: doveva pagare un risarcimento di 830.000 dollari

Danny Elfman è stato accusato di molestie da Nomi Abadi, pianista nominata ai Grammy Award, avvenute nel 2016. I due avevano stipulato un accordo di non divulgazione, ma il compositore non avrebbe pagato nella sua interezza la cifra concordata.

Anche Danny Elfman, noto compositore e cantante statunitense, è finito nel ciclone mediatico delle accuse per comportamenti sessuali inappropriati. In un'esclusiva riportata dall'edizione americana di Rolling Stone è stato scritto che Elfman avrebbe molestato Nomi Abadi, pianista nominata ai Grammy, nel 2015 e nel 2016, spogliandosi e masturbandosi dinnanzi a lei senza alcun consenso. Il rapporto della polizia di Los Angeles risale a novembre 2017.

I due avrebbero raggiunto un comune accordo di non divulgazione nel 2018 in cui Elfman si impegnava a pagare 830.000 dollari come risarcimento per l'accaduto, ma adesso Nomi Abadi ha tirato nuovamente in causa il compositore per non aver rispettato il contratto stipulato e non aver pagato due tranche pari a 42.500 dollari previste per il 2019 e il 2021.

Danny Elfman ha risposto alle accuse della compositrice spiegando che sono assolutamente false e che il suo intento era soltanto quello di distruggere il suo matrimonio, sostituendosi alla moglie. Secondo i rappresentanti di Elfman, inoltre, la relazione tra i due sarebbe stata soltanto "platonica" e ogni interazione sarebbe stata assolutamente consensuale.

"Come posso rispondere ad accuse così gravi dato che l'innocenza non è una valida difesa? È straziante considerare che una carriera di 50 anni possa essere distrutta in un giro di notizie a causa di accuse feroci e completamente false sulle molestie sessuali. Le accuse della signora Abadi semplicemente non sono vere" ha dichiarato il compositore.

Le parole dell'avvocato di Nomi Abadi

L'avvocato di Nomi Abadi ha invece ritenuto contraddittorie le dichiarazioni di Elfman, spiegando come i versamenti dovuti non erano destinati alla sua assistita bensì a un'organizzazione no profit.

Nomi ha fondato la Women Composers Safety League (FCSL) nel 2020, un'organizzazione senza scopo di lucro che mira a "rompere lo stigma nel settore che circonda il trauma e la vergogna".