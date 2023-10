Danny Elfman accusato di cattiva condotta sessuale da una seconda donna

Il compositore Danny Elfman, storico collaboratore di Tim Burton, candidato all'Oscar e vincitore di un Grammy, è stato accusato di cattiva condotta sessuale da un'altra donna.

Quest'ultima sosterrebbe che lui si sia spesso denudato in sua presenza e si sia presumibilmente masturbato mentre lei dormiva accanto a lui.

Secondo i documenti depositati giovedì presso la Corte di Los Angeles, l'accusatrice aveva 21 anni quando ha conosciuto il 47enne Elfman a New York. Nei documenti del tribunale viene indicata come "Jane Doe".

La causa cita Elfman e la sua compagnia, Musica de la Muerta, sostenendo che dal 1997 al 2002 ha commesso violenza sessuale, violenza di genere, inflizione intenzionale di stress emotivo, molestie sessuali e negligenza nei suoi confronti.

Elfman era stato precedentemente accusato dalla compositrice Nomi Abadi, che aveva anche citato Elfman in giudizio a luglio per il mancato pagamento di un accordo raggiunto nel 2018. La denuncia di luglio di Abadi sosteneva che Elfman non aveva pagato gli 85.000 dollari di un accordo da 830.000 dollari.

Secondo quanto riferito all'epoca da Rolling Stone, la causa del 2018 sosteneva che Elfman si era esposto e masturbato davanti alla Abadi senza il suo consenso in diverse occasioni. Alla fine Elfman ha raggiunto un accordo transattivo e di non divulgazione con Abadi. Elfman ha negato di aver molestato sessualmente la Abadi nell'articolo di Rolling Stone, rilasciando una dichiarazione in cui affermava: "Le accuse della signora Abadi sono semplicemente false".

La nuova accusa nel dettaglio

La querelante avrebbe conosciuto Elfman a una festa nell'aprile del 1997. I due sono diventati amici e lei ha accettato i suoi frequenti inviti agli eventi, sviluppando un rapporto che sperava potesse dare impulso alla sua carriera musicale. Elfman le chiedeva pareri su film e musica e la trattava come "consulente e protettrice", si legge nei documenti del tribunale.

Una notte in una stanza d'albergo Elfman si sarebbe "tolto tutti i vestiti fino a rimanere completamente nudo, e ha camminato nudo davanti alla querelante, esponendo i suoi genitali". L'imputato Elfman ha detto alla querelante che questo era "l'unico modo per lavorare, essere creativo e avere successo".

Beetlejuice 2, Danny Elfman difende il ritorno di Michael Keaton: "Sembrava già che avesse 150 anni"

La querelante ha continuato a vederlo, e lui ha ripetuto le passeggiate nude, e ha affermato di aver dormito decine di volte nello stesso letto mentre lui era nudo e lei completamente vestita e sopra le coperte. Alla fine, Elfman le avrebbe detto di essersi masturbato durante quelle sessioni. Disgustata, la donna ha infine interrotto la frequentazione con lui.

Tra i prossimi lavori di Elfman c'è la colonna sonora di Beetlejuice 2 dell'amico Burton.