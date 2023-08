Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono lasciati di nuovo: ecco perchè

Nuovo capitolo della telenovela tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli: gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip 7 si sono lasciati per l'ennesima volta.

L'ultima edizione del Grande Fratello Vip, quella che ha spinto Pier Silvio Berlusconi a intervenire con decisione, ha lasciato in eredità al pubblico una delle coppie più turbolente della storia del reality: Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Dalla conclusione del programma, la loro relazione è stata caratterizzata da continui alti e bassi, tanto che persino i fan più appassionati hanno smesso di tener traccia di quante volte si sono lasciati. Ogni litigio, seguito da una successiva riconciliazione, è stato costantemente portato alla luce attraverso i social media, suscitando particolare interesse tra gli ammiratori della coppia, noti come 'oriele'.

Ecco che si ripete il copione: Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli hanno di nuovo deciso di separarsi, proprio mentre si avvicinava il loro viaggio a Ibiza, programmato per il 2 agosto. La coppia, famosa per le frequenti dispute anche durante la loro partecipazione al Grande Fratello Vip 7, ha avuto un altro litigio prima di partire. Come sempre, questo conflitto è stato subito amplificato attraverso i soliti canali social, poiché sia la modella venezuelana che Daniele sono consapevoli dell'attenzione dei fan sulla loro vita online.

Daniele del Moro spiega il motivo del litigio

Subito dopo l'ultimo litigio, Oriana ha smesso di seguire Dal Moro sui social media. D'altra parte, Daniele ha condiviso un lungo post su Twitter in cui ha spiegato il motivo dell'ennesima discussione: "Comunque ragazzi molto easy, visto che come al solito è stato reso tutto pubblico immediatamente. Io non voglio più stare con Oriana perché le decisioni che ha preso per i prossimi mesi della sua vita non combaciano con il mio ideale di relazione nonché di amore. La nostra sotria già non va bene di per se e stare distanti per troppo tempo non può che far peggiorare le cose! Basta non ho più nulla da dire su questa storia e non dirò più nulla tanto tra non molto capirete".

Secondo le voci che circolano, sembra che Oriana abbia accettato di partecipare a un reality show in Spagna, nonostante il parere contrario del suo fidanzato, Daniele, dopo aver condiviso il post, ha interagito con i suoi fan rispondendo a diverse domande, purtroppo incappando anche nelle provocazioni da parte dei soliti detrattori. Nel corso di queste interazioni, Daniele ha spiegato in sostanza che tra lui e Oriana ci sono varie divergenze, e una di queste riguarda il loro futuro insieme. Pare che Oriana volesse iniziare a convivere, mentre lui non si sentiva pronto per questo passo.

Daniele Dal Moro, inoltre, ha dichiarato che, nonostante sia innamorato, non ha alcuna intenzione di mantenere una relazione a distanza, soprattutto se questa distanza è imposta. Da ciò sono nati dei rumors riguardo alla possibile partecipazione di Oriana Marzoli a un reality show.

Questo nuovo sviluppo della vicenda si conclude con Oriana che sta viaggiando da sola verso Ibiza e Daniele che è rimasto in Italia, coinvolto in litigi con gli hater sui social media. Tuttavia, in una mossa tipica, Daniele ha deciso di cancellare il suo account Twitter, segnando così l'ennesima decisione di uscire dal mondo dei social media.