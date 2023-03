Grande Fratello Vip 7: Oriana Marzoli contro Daniele Del Moro: "Mi fa rimpiangere i miei ex"

Nuova tensione tra Oriana Marzoli e Daniele Del Moro nella casa del Grande Fratello Vip 7, la modella venezuelana è stanca della freddezza del suo coinquilino. La prima finalista del reality adesso arriva addirittura a rimpiangere i suoi ex che l'hanno fatta sentire amata e desiderata

Come già altre volte, è stata Oriana ad avvicinarsi per prima a Daniele, cercando di capire il motivo della sua freddezza. Alla Marzoli, in particolare, non piace l'enfasi con cui l'ex tronista sottolinea che loro non sono una coppia. La modella venezuelana si sente continuamente respinta dal suo coinquilino, mentre nelle precedenti relazioni i ragazzi la facevano sentire desiderata e voluta

"Vedo che le cose non sono naturali tra di noi" dice a Daniele "Quando ti fidavi di me, ti lasciavi più andare", Daniele, da parte sua, pensa che nulla sia cambiato rispetto ai giorni precedenti. "Sembrava andasse tutto bene ieri. Qual è il problema?". Oriana insiste che la distanza loro si è accentuata negli ultimi giorni: "Se tu sei così ci sta, ma se a me non va bene lo dico. Per me ora non è abbastanza". I due sembrano viaggiare sempre su binari diversi "Non la penso così.Tu sei una persona che pretende tanto. Io la vedo in modo diverso, ma è il tuo pensiero e va bene", replica Daniele.

Oriana ha parlato di questa differenza di punti di vista con Antonella Fiordelisi, cosa che ha fatto infuriare Daniele. "Cerchi sempre il sostegno degli altri, ora basta", le ha detto incollerito. "Racconti tutti i cavoli tuoi ad Antonella con cui fino a ieri ti scannavi - ha aggiunto - Questa situazione è ridicola, non ho voglia di ascoltarti. Continua a parlare con Edoardo e Antonella, coppia da cui prendere esempio", come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.