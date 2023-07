Grande Fratello Vip 2023, Pier Silvio Berlusconi detta le nuove regole 'Nessun influencer nei reality'

Pier Silvio Berlusconi sta apportando importanti cambiamenti al panorama dei reality di Mediaset: a partire dalle prossime edizioni, non saranno presenti influencer o personaggi di Only Fans.

Pier Silvio Berlusconi continua nel suo intento di trasformare l'offerta di intrattenimento di Mediaset. Dopo aver rifiutato la presenza di Barbara D'Urso e del gossip nel palinsesto pomeridiano, l'amministratore delegato dell'azienda di Cologno Monzese sta ora imponendo nuove regole per il Grande Fratello Vip 2023 e gli altri reality. Secondo quanto riportato da Fanpage, si parla di un'operazione di scrematura che coinvolgerà gli influencer e altri personaggi provenienti dal mondo del web.

Secondo le ultime informazioni riportate stamattina, Pier Silvio Berlusconi ha respinto la prima lista di concorrenti proposta da Alfonso Signorini e gli altri autori del Grande Fratello Vip 2023.

Le nuove regole di Pier Silvio Berlusconi per il Grande Fratello Vip 2023

Secondo le fonti riportate da Fanpage, Pier Silvio Berlusconi non si è limitato a respingere i nomi di Carmen Di Pietro, il figlio Alessandro Iannoni, Antonio Razzi e Justine Mattera. Le indiscrezioni suggeriscono che Berlusconi abbia esteso il suo veto a intere categorie di personaggi presenti nel mondo del web.

Nelle prossime edizioni del Grande Fratello Vip, non saranno presenti gli influencer, cioè quelle figure di grande popolarità nel mondo del web che, insieme ai loro fan, sono stati una componente fondamentale nelle edizioni precedenti del programma.

La lista di esclusione di Pier Silvio Berlusconi si applicherà anche ad altri reality, come ad esempio La Pupa e il Secchione, che potrebbe essere condotto quest'anno da Enrico Papi. Ai personaggi che devono il loro successo alla piattaforma Only Fans non sarà consentito partecipare al programma.

Lo scorso anno, Pier Silvio Berlusconi ha preso coscienza del livello di trash presente nei reality di Mediaset, in particolare durante il Grande Fratello Vip 7, per il quale disse "alcuni limiti sono stati superati". Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2023/204, ha sottolineato: "Ho visto un episodio e non va bene così. Non si tratta solo di un singolo episodio, ma dipende da come viene rappresentata una situazione e dal contesto".