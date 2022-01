Daniel Radcliffe sarà "Weird Al" Yankovic in un film

Daniel Radcliffe è stato appena scelto per interpretare il musicista Weird Al Yankovic in un nuovo film biografico, intitolato Weird: The Al Yankovic Story, che sarà disponibile in streaming esclusivamente su The Roku Channel.

La pellicola sarà prodotta da Funny or Die and Tango per The Roku Channel, con Eric Appel alla regia. Yankovic, artista musicale di enorme successo, è coinvolto nella produzione della pellicola e a tal proposito ha scherzosamente dichiarato: "Quando il mio ultimo lungometraggio UHF è uscito, nel 1989, ho fatto la solenne promessa ai miei fan di fare un film ogni 33 anni. Sono davvero felice di avercela fatta in tempo. E sono assolutamente elettrizzato che Daniel Radcliffe mi interpreti. Non ho dubbi che, ad ogni modo, questo è il ruolo per cui le generazioni future lo ricorderanno."

"Quando Weird Al mi ha fatto sedere per la prima volta contro la mia volontà e mi ha raccontato la sua storia di vita... beh, per me è stato quasi impossibile credergli", ha dichiarato il regista. "Ma sapevo che dovevamo girare un film a riguardo, questo l'ho sempre saputo".

"Sono entusiasta del fatto che il mio primo progetto come proprietario di Funny Or Die Studios sia quello di aiutare a portare sullo schermo la storia di 'Weird Al' Yankovic", ha aggiunto Muñoz III, il presidente e produttore esecutivo di Funny Or Die. "Weird Al è un genio e il suo impatto sulla cultura pop, la sua padronanza del video musicale, la sua musica pluripremiata e la sua vita incredibile si adattano perfettamente ai talentuosi produttori di FOD."