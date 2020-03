Daniel Radcliffe positivo al Coronavirus: l'attore smentisce la notizia

Daniel Radcliffe è positivo al Coronavirus? No. L'attore della saga di Harry Potter ha smentito seccamente quella che è una fake news circolata ieri su Twitter, che lo indicava come la prima celebrity ad aver contratto il virus.

Nella giornata di ieri un profilo fake della BBC su Twitter aveva condiviso una notizia secondo la quale Daniel Radcliffe era risultato positivo al test per il Coronavirus. Un post che ha ingannato molti utenti su Twitter ma anche testate di rilievo come New York Times, che successivamente si sono scusate per aver condiviso incautamente la notizia falsa. Il falso account della BBC ha utilizzato anche alcune delle nuove funzioni su Twitter che consentono di nascondere alcune risposte ai propri tweet, proprio per avere più tempo di diffondere la news fake.

Successivamente il magazine Buzzfeed si è messo in contatto con le persone che hanno dichiarato di aver diffuso la notizia su Twitter, e alcune di loro sostengono di aver fatto quello che considerano "un esperimento" per vedere in che modo le masse possono essere manipolate attraverso i social media. Un'altra persona avrebbe dichiarato che in passato ha anche tratto profitto da queste fake news, senza però aggiungere prove.

In ogni caso i fan della star di Harry Potter possono tirare un sospiro di sollievo: Daniel Radcliffe sta bene e di recente ha parlato del franchise che gli ha dato la popolarità, smentendo però una possibile partecipazione ad uno dei prossimi episodi di Animali fantastici e dove trovarli.