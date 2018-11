Daniel Radcliffe: "Non ho intenzione di vedere Harry Potter e la Maledizione dell'Erede"

Daniel Radcliffe ha rivelato il motivo per cui non andrà a vedere lo spettacolo teatrale Harry Potter e la Maledizione dell'Erede che mostra il magico personaggio creato da J.K. Rowling ormai adulto, anni dopo la conclusione di quanto raccontato nei romanzi e nei film.

La star ha spiegato che, nonostante lo show sia in scena a Londra dal 2016, non ha intenzione di trascorrere la serata a teatro: "Mi viene chiesto spesso e penso di dare sempre una risposta noiosa e terribile. Probabilmente non andrò a vederlo. Non ho in programma di farlo. Non perché penso potrebbe farmi scivolare in un qualche tipo di crisi esistenziale ma perché sento che non sarebbe una serata rilassante. Penso che sarei osservato per capire la mia reazione".

Radcliffe ha aggiunto: "Forse è del tutto presuntuoso ed egoista e alle persone non importerebbe. Ma penso che sarei semplicemente circondato dai fan di Harry Potter e sarebbe un po' strano".

Daniel ha inoltre spiegato che non ha intenzione di provare a mascherarsi per vedere lo spettacolo: "Quando decidi di fare una cosa simile se poi, per qualche motivo, smette di funzionare il travestimento, allora sei solo un tizio un po' stupido che ha indossato un costume".

L'interprete di Harry sa di quello che parla perché, anni fa, insieme a Rupert Grint aveva deciso di partecipare a un festival musicale con indosso delle maschere antigas, passando così inosservati: "Le abbiamo indossate. E poi è diventato realmente caldo molto velocemente, quindi le abbiamo tolte. Tutti sono passati da 'Chi sono questi due idioti con delle maschere antigas?' a 'Oh, guarda chi è'. Non è stata una bella sensazione. L'esperienza mi ha portato a giurare che non indosserò mai più delle maschere".