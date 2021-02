Daniel Radcliffe e Elijah Wood ammettono: "La gente per strada ci confonde"

Daniel Radcliffe ed Elijah Wood, rispettivamente protagonisti di Harry Potter e Il Signore degli Anelli, hanno raccontato che la gente per strada li confonde, scambiandoli l'uno per l'altro.

Daniel Radcliffe nella terza avventura cinematografica del maghetto Harry Potter

Quando un attore viene coinvolto in un franchise di successo, succede che nel corso degli anni, anche quando interpreta altri ruoli, il pubblico lo ricolleghi sempre a quella sua iconica performance. Questo è il caso, ad esempio, di Daniel Radcliffe ed Elijah Wood, che tutti ricordano rispettivamente per le saghe di Harry Potter e de Il Signore degli Anelli. Eppure, la gente per strada tende ancora a confondere l'uno con l'altro, come hanno raccontato loro stessi in passato.

Elijah Wood prende su di sé il fardello dell'Unico

L'interprete del mago più amato del cinema e della letteratura ha riconosciuto di avere qualche tratto fisico in comune con il collega, specificando però di non sentirsi così somigliante a lui: "Anche se siamo entrambi bassi, pallidi, con gli occhi azzurri e i capelli castani, direi che non siamo esattamente uguali. Ma l'idea di noi è esattamente la stessa. Quando le persone mi dicono 'Il Signore degli Anelli!' rispondo con un secco 'No'".

Radliffe ha ricordato di avere vissuto diverse esperienze imbarazzanti in tal senso, ed una cosa molto simile è accaduta ad Elijah Wood, il quale ha raccontato di essere stato scambiato più volte per Daniel Radcliffe. Quando lui e la star di Harry Potter hanno discusso della loro carriera durante una lunga chiacchierata per Empire Magazine, Wood ha ricordato un incontro memorabile avvenuto in un ascensore: "Una volta ero in ascensore. Eravamo solo io ed un'altra persona, e sentivo che mi guardava intensamente. Appena prima che la porta si aprisse, si è fatto coraggio, mi ha indicato ed ha detto 'Harry Potter!'. Ho detto 'No!' e me ne sono andato".

Radcliffe e Wood sono stati protagonisti di due tra i franchise più popolari della storia del cinema, entrambi iniziati nel 2001 con Harry Potter e la pietra filosofale e Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello. L'amore per queste opere non è stato scalfito dallo scorrere del tempo, riuscendo ad accomunare intere generazioni. Proprio per questo i fan non vedono l'ora di scoprire quali eventi saranno organizzati nel corso di questo 2021, in occasione del ventesimo anniversario dei due film.