Daniel Radcliffe, dopo Harry Potter è in lizza per interpretare questo celebre villain di Batman?

I DC Studios hanno recentemente ingaggiato il regista di Speak to Evil James Watkins per dirigere Clayface, nuovo progetto standalone che farà parte della continuity del DC Universe di James Gunn.

Le riprese del progetto dovrebbero iniziare nel corso dell'anno e ora c'è la prima indiscrezione sul casting. Secondo quanto riferito da The InSneider, la star di Harry Potter Daniel Radcliffe sarebbe uno dei due attori attualmente in lizza per il ruolo di Basil Karlo, alias Clayface.

Radcliffe aveva già lavorato con Watkins nel film The Woman in Black. Negli ultimi anni l'attore ha cercato in tutti i modi di scrollarsi di dosso l'ingombrante ruolo del Ragazzo che è sopravvissuto, assumendo ruoli molto diversi in film come Weird: The Al Yankovic Story e The Lost City.

Clayface sarà un film puramente horror all'interno del DCU

Emma Watson e Daniel Radcliffe in Harry Potter e i doni della morte - parte 2

Considerato il background horror del regista, tutti gli indizi fanno pensare che si tratterà di uno dei cinecomic più sconvolgenti di sempre e ricordiamo che la sceneggiatura è firmata da Mike Flanagan, uno che di storie spaventose se ne intende.

Clayface in Batman: The Animated Series

Parlando recentemente di Clayface, il co-CEO dei DC Studios James Gunn ha dichiarato: "Una delle cose di cui abbiamo parlato io e Peter quando abbiamo ricevuto la sceneggiatura è che se avessimo prodotto film cinque anni fa, come quando stavamo facendo Belko Experiment e tutta quella roba, e qualcuno ci avesse portato questa sceneggiatura horror chiamata Clayface su questo tizio, avremmo prodotto questo film a qualsiasi costo".

"Perché è una sceneggiatura body horror davvero eccellente. E il fatto che sia nel DCU è solo un vantaggio", ha continuato. "Poi c'è Clayface: puro orrore. Completamente reale. La loro versione di quel film è così reale e vera e psicologica e orrorifica e disgustosa. È decisamente vietato ai minori".