Harry Potter: Daniel Radcliffe è molto felice della serie tv, possibile ritorno a Hogwarts?

Warner Bros. Discovery ha annunciato una nuova serie televisiva basata sui romanzi di Harry Potter di J.K. Rowling e Daniel Radcliffe si è detto più che entusiasta della notizia e non vede l'ora che lo show arrivi.

La serie, che dovrebbe debuttare in streaming sulla piattaforma Max nel 2026, è attualmente in fase di pre-produzione, con lo studio impegnato nella ricerca di uno o una showrunner che scriva tutti gli episodi della prima delle sette stagioni previste, una dedicata a ogni romanzo della saga letteraria.

Harry Potter e i Doni della Morte

Il ritorno di Daniel Radcliffe?

Tuttavia, c'è la possibilità che qualche star del franchise cinematografico faccia ritorno anche solo per un cameo? Per il momento, sembra che Radcliffe non abbia alcuna intenzione di tornare nel franchise, tantomeno in una serie che ricomincerà la narrazione daccapo.

"Come il resto del mondo, [sono] molto eccitato di guardare come membro del pubblico", ha dichiarato Radcliffe in un'intervista a E!. Quando gli è stato chiesto se avrebbe recitato nella serie, ha risposto seccamente: "No, non credo".

Radcliffe ha anche suggerito che i creatori dello show "vogliono saggiamente dare un taglio netto" al passato per differenziare la serie dal popolare franchise cinematografico, che ha visto l'attore inglese nel ruolo del protagonista dal 2001 al 2011.

"Non so se funzionerebbe se noi tornassimo per fare qualcosa", ha aggiunto l'attore, che si è rifiutato di rivelare come avrebbe risposto se Max lo avesse contattato per recitare nella serie, affermando solo: "Sarò molto diplomatico con questa domanda, non mi piace fare ipotesi".

Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint in una scena di Harry Potter e la pietra filosofale

In lizza la showrunner di Succession

Come riportato un po' di tempo fa, Francesca Gardiner, che ha scritto molti episodi di Succession per HBO, è tra gli autori e le autrici in lizza per occuparsi dell'adattamento dei romanzi di Harry Potter in serie tv.

Il nome della Gardiner era emerso dopo che era stato rivelato che c'erano altri quattro sceneggiatori in lizza: Martha Hillier, Kathleen Jordan, Tom Moran e Michael Lesslie. Non è chiaro se questi scrittori siano ancora in corsa per ottenere il lavoro da Warner.