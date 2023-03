Daniel Radcliffe diventerà papà: la fidanzata è in attesa del loro primo figlio

Harry Potter sta per diventare padre! Daniel Radcliffe e la sua compagna Erin Darke sono ufficialmente in attesa del loro primo bambino.

Daniel Radcliffe ed Erin Darke, l'attrice 38enne di Good Girls Revolt, stanno aspettando il loro primo figlio! Secondo quanto riferito, la star di Harry Potter e la sua compagna di lunga data "non vedono l'ora di diventare una famiglia".

Una fonte vicina alla coppia ha riferito al The Mirror: "Di recente l'hanno detto alle loro famiglie e ai loro amici. È un momento incredibilmente emozionante." Ricordiamo che l'amore tra i due è sbocciato sul set del film del 2013 intitolato Giovani ribelli - Kill Your Darlings, anche se la coppia non ha reso pubblica la relazione fino ai Tony Awards del 2014.

A proposito del loro primo incontro, durante un'intervista di People TV Daniel ha raccontato: "Sarà una storia infernale da raccontare ai nostri figli causa di ciò che fanno i nostri personaggi nel primo film che abbiamo girato insieme. I nostri personaggi si incontrano e flirtano immediatamente, quindi c'è questo dolce ricordo di noi che ci incontriamo per la prima volta e flirtiamo".

Parlando di un eventuale paternità, invece, l'interprete di Harry Potter lo scorso anno aveva affermato: "Mi piacerebbe diventare padre, ma non ho fretta: l'idea di prendermi cura di un figlio sembra una cosa spaventosa e più grande di me, ma anche straordinaria". Come accennato in precedenza, la compagna di Daniel Radcliffe, Erin Darke, è principalmente nota per aver recitato nella serie del 2015 intitolata Good Girl Revolt.