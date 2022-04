Daniel Radcliffe: "Ho scritto la sceneggiatura di un film, voglio debuttare come regista"

Daniel Radcliffe, la star di Harry Potter, ha svelato di aver completato la sceneggiatura di un film di cui vuole essere regista.

L'attore ha iniziato la sua carriera quando era ancora un bambino e sembra essere interessato a compiere il passaggio dietro la macchina da presa.

Durante un'intervista rilasciata per promuovere la commedia The Lost City,Daniel Radcliffe ha ora svelato: "Ho scritto qualcosa e spero di poterlo dirigere nei prossimi anni, sarebbe l'ideale".

L'ex star della saga di Harry Potter ha aggiunto: "Ho decisamente trascorso così tanto tempo sui set ora, con registi grandiosi, che sento che potrei essere alla guida su un set e farlo...".

Daniel ha inoltre spiegato che non si tratta di un progetto particolarmente ambizioso: "Il mio film ha una portata ovviamente minore, essendo un'opera prima, rispetto a The Lost City".

Al centro della trama della commedia con star Sandra Bullock e Channing Tatum ci sarà una scrittrice di romanzi rosa che si ritrova impegnata in un book tour con il modello che posa per le copertine dei suoi romanzi. I due sono poi coinvolti in un tentativo di rapimento che li porta a vivere un'incredibile avventura nella giungla. Oltre a Radclife nel cast c'è anche il premio Oscar Brad Pitt con un divertente cameo.