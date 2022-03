Daniel Kaluuya co-sceneggiatore e produttore del film distopico The Kitchen

L'attore Daniel Kaluuya sarà co-sceneggiatore e produttore del film The Kitchen, un film distopico prodotto per Netflix.

La distribuzione in streaming dovrebbe avvenire nel 2023 e online sono stati condivisi i primi dettagli del lungometraggio, le cui riprese sono già iniziate.

The Kitchen viene descritto come un dramma distopico ambientato nella Londra del 2044. Kane Robinson (Top Boy) avrà la parte principale nel progetto.

Nella società mostrata nel film scritto da Daniel Kaluuya e Joe Murtagh la differenza tra chi è ricco e chi è povero è stata portata ai suoi limiti. Tutte le forme di alloggi popolari sono state sradicate e le classi operaie di Londra sono state costrette a vivere in alloggi temporanei ai confini della città. The Kitchen è la prima e più ampia area di questo tipo ed è l'ultimo luogo in città dove si rifugiano i residenti che si rifiutano di trasferirsi e abbandonare il posto che chiamano casa. Izi (Kane Robinson), un abitante della "cucina" sta cercando disperatamente di trovare un modo per andarsene e il dodicenne Benji (Jade Bannerman), che ha perso la madre e sta cercando una famiglia, verranno seguiti mentre lottano per sopravvivere in un sistema che va contro di loro.

Alla regia ci arà Kibwe Tavares, al suo esordio dietro la macchina da presa di un lungometraggio.

L'idea alla base della storia è di Kaluuya, Tavares e Daniel Emmerson.