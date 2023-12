The Kitchen: trailer per il film Netflix diretto dal Premio Oscar Daniel Kaluuya

Netflix ha diffuso il trailer di The Kitchen, debutto alla regia dell'attore Premio Oscar Daniel Kaluuya insieme a Kibwe Tavares. La pellicola fantascientifica uscirà in streaming il 19 gennaio 2024.

Descritto come un dramma distopico ambientato nella Londra del 2044, Kane Robinson (Top Boy) è il protagonista.

Nella società mostrata nel film co-scritto da Daniel Kaluuya, Robert Hayes e Joe Murtagh la differenza tra chi è ricco e chi è povero è arrivata al limite. Tutte le forme di alloggi popolari sono state sradicate e le classi operaie di Londra sono state costrette a vivere in alloggi temporanei ai confini della città.

Daniel Kaluuya co-sceneggiatore e produttore del film distopico The Kitchen

The Kitchen è la prima e più ampia area di questo tipo ed è l'ultimo luogo in città dove si rifugiano i residenti che si rifiutano di trasferirsi e abbandonare il posto che chiamano casa. Izi (Kane Robinson), un abitante della "cucina" sta cercando disperatamente di trovare un modo per andarsene e il dodicenne Benji (Jade Bannerman), che ha perso la madre e sta cercando una famiglia, verranno seguiti mentre lottano per sopravvivere in un sistema che fa di tutto per sbarazzarsi di loro.