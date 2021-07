Daniel Craig, ecco perché il suo meme del weekend è così popolare, secondo la scienza

Uno psicologo, il dottor Ciaran Mc Mahon, ha spiegato perché il meme in cui Daniel Craig introduce "il fine settimana" è divenuto così popolare: a quanto pare, il fenomeno manifestatosi online potrebbe avere a che fare con il recente adattamento delle persone allo smart working e ad un nuovo stile di vita.

La spiegazione è stata fornita dallo psicologo in una catena di tweet di Reuters: "Centinaia di migliaia di persone su Twitter, ogni settimana, pubblicano lo stesso tweet: una clip di Craig che introduce il 'Weekend'. Abbiamo chiesto a uno psicologo perché l'account di @CraigWeekend non è ancora passato di moda e sembra che il fenomeno sia dovuto all'equilibrio tra lavoro e vita privata durante la pandemia".

L'account in questione non fa che pubblicare ciclicamente la stessa clip, in cui Daniel che presenta l'artista musicale The Weeknd, al fine di annunciare la fine della settimana lavorativa. Mc Mahon, autore di The Psychology of Social Media, ha suggerito che la popolarità del meme sia in parte dovuta alla sua utilità: l'annuncio ufficiale della fine della settimana lavorativa.

Mc Mahon suggerisce che, a causa dello smart working, l'equilibrio tra lavoro e vita privata è molto più difficile da gestire e che questo porta con se alcune difficoltà come quella di differenziare dove finisce il lavoro e dove inizia la vita: "Non esiste un vero modo per definire dove una cosa finisce e l'altra inizia."

L'account di Twitter è stato creato dal diciottenne Miles Riehle che, durante l'episodio di Saturday Night Live, si è concentrato su Craig e sulla presentazione del cantante. "Stavo guardando quel segmento e ho sentito Daniel Craig fare la sua introduzione e ho pensato 'è divertente, sembra che stia introducendo il fine settimana'", ha rivelato Riehle che ormai ha quasi 400.000 follower su Twitter e afferma che sente che è il suo dovere continuare a pubblicare il meme.