Daniel Craig ha il Covid: cancellato il suo Macbeth a Broadway

Daniel Craig ha contratto il Covid. Per questo motivo il Longacre Theater ha deciso di cancellare le prossime date del suo Macbeth a Broadway.

Il profilo Twitter ufficiale di Macbeth on Broadway ha commentato in tal modo la notizia della positività di Daniel Craig al Covid: "La matinee e la performance serale di Macbeth sono state cancellate perché Daniel Craig è risultato positivo al Covid. Ci scusiamo per l'inconveniente ma lo stato di salute di cast, crew e pubblico rimane il nostro obiettivo principale. Tutti i biglietti per gli spettacoli cancellati saranno rimborsati attraverso la medesima modalità di erogazione".

Sul palco, Daniel Craig avrebbe dovuto recitare insieme a Ruth Negga e il tour avrebbe avuto una durata di ben 15 settimane.