Daniel Craig diventa un Comandante della Royal Navy come l'agente 007

Daniel Craig ha ottenuto dalla Marina Britannica il titolo di Comandante onorario, lo stesso grado che l'agente 007 ha nei film dedicati alle avventure dell'agente segreto.

L'attore, che ha interpretato per l'ultima volta James Bond nel film No Time To Die, avrà quindi un ruolo di ambasciatore per le forze armate della sua nazione.

Un comunicato ufficiale dichiara: "Il Comandante Daniel Craig è pronto a sostenere il personale con la Marina, con un interesse in particolare nei confronti della possibilità di essere a servizio delle famiglie".

L'attore ha aggiunto che si sente "realmente privilegiato e onorato" per aver ottenuto l'onorificenza da parte delle forze armate.

L'ammiraglio Sir Tony Radakin ha inoltre sottolineato: "Sono felice di dare il benvenuto nella Royal Navy al Comandante onorario Daniel Craig. I nostri ufficiali onorari agiscono come ambasciatori e sostenitori del Servizio, condividendo il loro tempo e la loro esperienza per diffondere il messaggio di cosa compie la Marina intorno al mondo. Daniel Craig è conosciuto per essere stato il Comandante Bond negli ultimi 15 anni, un ufficiale della Marina che mantiene il Regno Unito al sicuro con missioni intorno al mondo ed è quello che la Royal Navy fa ogni giorno, usando la tecnologia e le conoscenze nello stesso modo di Bond. Non vedo l'ora di fargli vedere i nostri marinai e i marine nel corso dei prossimi mesi e anni".

No Time to Die - che avrà la sua première mondiale il 28 settembre a Londra alla presenza del principe Carlo, la duchessa di Cornovaglia Camilla, il principe William e sua moglie Catherine, mostra un James Bond ormai pensionato, felice con la sua amata Madeleine Swann (Léa Seydoux), ma un imprevisto lo costringerà a tornare in servizio e fare i conti con un mondo che ha imparato a fare di meno di lui: il nome in codice 007 è stato riassegnato, e alcuni indizi lasciano intendere che questa possa davvero essere la fine per il celebre agente segreto.