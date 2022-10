Daniel Brühl: "Noi tedeschi lo sappiamo meglio di chiunque altro, non ci sono vincitori in guerra"

Quando ha dato un'occhiata per la prima volta alla sceneggiatura del nuovo adattamento del romanzo di Erich Maria Remarque del 1928 Niente di nuovo sul fronte occidentale, Daniel Brühl è stato immediatamente catturato dalla storia. L'attore ha spiegato: "Quando stavo crescendo, questo era uno dei libri più importanti che leggevamo. Penso che quasi tutti lo abbiamo letto a scuola e ci ha impressionato così tanto. Quando ero più grande ho sentito che dovevo rileggerlo".

In Niente di nuovo sul fronte occidentale, diretto da Edward Berger, c'era il "desiderio di raccontare questa storia per un reale interesse morale", ha raccontato Daniel Brühl.

L'opera racconta una storia devastante di giovani che abbandonano la scuola sull'orlo dell'età adulta che sono attirati, da promesse di avventura e gloria, a unirsi ai loro compagni al fronte in Francia.

Lì, vengono immediatamente assaliti dall'orribile verità della guerra. Il ruolo principale di Paul Bäumer è interpretato in modo tenero e brillante dal nuovo arrivato Felix Kammerer, un attore teatrale di 27 anni di Vienna che non aveva mai recitato davanti alle telecamere.

Brühl interpreta il politico cattolico liberale Matthias Erzberger, che nel 1918 convinse le potenze tedesche che, dopo quattro anni di guerre punitive in cui erano morti milioni di persone, era giunto il momento di ammettere la sconfitta e negoziare un cessate il fuoco con i francesi. "È una figura molto ammirevole e interessante nella storia tedesca, è stato molto tenace. Non si è lasciato intimidire", ha dichiarato Daniel Brühl, aggiungendo poi: "Fu usato come capro espiatorio per i fallimenti della pace, e in seguito etichettato come un grande traditore dai nazisti".

Brühl, come riporta il The Guardian, ha dichiarato che c'era "una certa pressione" per far funzionare il film. "Sono cresciuto guardando film di guerra. Nella maggior parte dei casi sono americani o britannici e includono una storia eroica positiva. Ma il genere dei film di guerra dal punto di vista tedesco è praticamente inesistente: a causa del nostro ruolo di carnefice, il nostro punto di vista è segnato da dolore e vergogna. Ma catturare l'essenza di questo racconto, un romanzo assolutamente contro la guerra, che mostra che non ci sono vincitori in guerra - come noi tedeschi sappiamo meglio di chiunque altro - sembrava molto importante".

"Guardando le scene con il generale Friedrichs (Devid Striesow) - che non sopporta la vergogna del cessate il fuoco e manda le sue truppe a un ultimo sanguinoso confronto - sono rimasto colpito dai parallelismi con Vladimir Putin, seduto a Mosca mandando uomini al fronte. Inoltre, vedere oggi, anche in un mondo così ben connesso e globalizzato, quanto sia facile entrare nella testa delle persone e quanto velocemente possano tornare il nazionalismo e il populismo".

Il film è vicino al romanzo, racconta gli eventi, comprese le descrizioni della violenza che lasciano poco all'immaginazione. Il nuovo adattamento di Niente di nuovo sul fronte occidentale arriverà su Netflix il 28 ottobre.