Dangerous Liaisions: Alice Englert e Nicholas Denton protagonisti della serie

Alice Englert e Nicholas Denton sono stati scelti come protagonisti della serie Dangerous Liaisions, in arrivo su Starzplay.

Dangerous Liaisons, la nuova serie di STARZPLAY (il servizio di streaming premium internazionale di STARZ), avrà come protagonisti Alice Englert (Beautiful Creatures - La sedicesima luna, Ratched) e Nicholas Denton (Glitch, Pillars) nel ruolo degli interpreti leggendari amanti Merteuil e Valmont.

La produzione ha inoltre condiviso la prima foto dei due protagonisti del progetto targato STARZ Originals.

Dangerous Liaisions: Alice Englert e Nicholas Denton in una foto della serie

Dangerous Liaisons è un'audace rivisitazione degli iconici protagonisti del romanzo classico di Laclos e racconta i primi anni della relazione tra la marchesa de Merteuil e il visconte di Valmont, quando erano giovani amanti appassionati conosciuti a Parigi alla vigilia della rivoluzione. Spinti dalla sete di vendetta per i torti subiti nel passato, li vediamo percorrere un'ascesa dai bassifondi di Parigi su peri ranghi dell'aristocrazia francese, attraverso la manipolazione non solo della nobiltà, ma l'uno dell'altro, con lo scopo di sopravvivere.

Alice Englert interpreta Camille, una giovane donna bellissima venuta dal nulla e con un passato misterioso, che cerca vendetta sui ricchi aristocratici che l'hanno portata alla rovina. Tradita dal suo amante Valmont, trasforma il dolore in un'occasione di emancipazione mettendo a punto strategie per ottenere potere e libertà.

Nicholas Denton è il suo amante Pascal Valmont, spinto a riconquistare il titolo e il denaro che gli sono stati rubati dalla matrigna dopo la morte di suo padre. Senza titolo né denaro, deve sedurre e ricattare per ottenere ciò che vuole, anche se questo significa rischiare di perdere ciò che ama di più: Camille.

Dangerous Liaisons è la storia di una giovane donna che negozia amore, sesso, classe e potere per restare a galla in un'istituzione oppressiva e ingiusta sull'orlo del collasso.

Leonora Lonsdale (Un cavallo per la strega, Beast) è stata scelta per dirigere i primi quattro episodi della stagione. La serie è scritta e creata da Harriet Warner (Tell Me Your Secrets, L'amore e la vita - Call the Midwife) che è anche produttore esecutivo. La serie è prodotta per STARZ da Lionsgate Television e Playground.

La serie è prodotta da Colin Callender (Wolf Hall, Casa Howard) di Playground, Tony Krantz (24, Blood & Oil) per Flame Ventures, Bethan Jones (Les Misérables, Sherlock), Scott Huff (The Spanish Princess, The Missing) e Christopher Hampton (The Father - Nulla è come sembra, Espiazione). Coline Abert (Les Revenants), James Dormer (I Medici) e Rita Kalnejais (Babyteeth - Tutti i colori di Milla) scriveranno per la serie insieme a Harriet Warner.

Dangerous Liaisons andrà in onda su STARZPLAY in Europa, America Latina e Giappone, nonché negli Stati Uniti e in Canada su tutte le piattaforme STARZ.