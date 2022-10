Good Grief: Luke Evans, Ruth Negga, Himesh Patel e altre star nel film Netflix di Dan Levy

Good Grief è il nuovo film Netflix ricco di star, dalla regia al cast: Luke Evans, Ruth Negga e Himesh Patel saranno infatti tra gli attori protagonisti dell'esordio alla regia di Dan Levy.

Good Grief rappresenta la prima produzione registica di Dan Levy, che ne forma il cuore pulsante. Anche la sceneggiatura stessa della pellicola, infatti, è stata scritta da lui, dopo aver siglato un accordo con Netflix per la sua Not A Real Production Company.

La storia di Good Grief ruota attorno al personaggio di Mark Dreyfus (interpretato dallo stesso Levy), il quale cerca di rifugiarsi dal dolore derivante dalla recente scomparsa di sua madre in un matrimonio confortevole. Quando, però, anche suo suo marito perde la vita in maniera del tutto inaspettata, è obbligato ad affrontare, faccia a faccia il dolore da cui è fuggito fino a quel momento. Il tutto attraverso un viaggio a Parigi della durata di un weekend in cui dovrà in qualche modo trovare se stesso.

21 serie tv romantiche da guardare su Netflix

Alla produzione del nuovo film di Dan Levy troviamo Megan Zehmer di Not A Real Production Company, Stacey Snider, Kate Fenske e Debra Hayward, mentre il cast è composto, oltre che dai già citati Luke Evans, Ruth Negga e Hamish Patel, anche da Celia Imrie, Arnaud Valois, David Bradley e Jamael Westman.

In una recente dichiarazione riportata da Deadline Dan Levy ha così parlato del film: "Good Grief è una storia di crescita sull'amicizia e la perdita, e su tutto il pasticcio che ne deriva quando la verità è qualcosa che hai evitato per la maggior parte della tua vita. È divertente, è agrodolce, è un progetto che mi ha aiutato a superare il mio dolore. E spero che faccia lo stesso anche per altre persone."