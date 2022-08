Dan Aykroyd e Chevy Chase nel cast del film Zombie Town, tratto dal libro di R.L. Stine

Zombie Town, il film tratto dal romanzo di R.L. Stine, avrà nel suo cast anche Dan Aykroyd e Chevy Chase.

Il progetto dovrebbe essere distribuito nelle sale cinematografiche prima di approdare in streaming su Hulu.

Zombie Town racconta quello che accade quando una tranquilla città di provincia si ritrova alle prese con una minaccia inattesa. Il dodicenne Mike e la sua amica Karen vanno al cinema per vedere un film horror intitolato Zombie Town, non aspettandosi però che i personaggi prendano vita e li inseguano in sala. I due teenager cercano quindi di mettersi in salvo mentre i loro concittadini si trasformano in individui affamati di materia cerebrale. Nessun luogo sarà però sicuro.

I due giovani protagonisti saranno interpretati da Marlon Kazadi e Madi Monroe. Nel cast ci saranno anche Dan Aykroyd, Chevy Chase, Henry Czerny, Scott Thompson e Bruce McCulloch.

I libri di R.L. Stine hanno già dato vita a serie tv e film come Piccoli Brividi e Fear Street.