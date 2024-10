Saturday Night, Dan Aykroyd elogia il film di Jason Reitman: "È un capolavoro"

Dan Aykroyd è intervenuto sul proprio account X per parlare del nuovo film di Jason Reitman, Saturday Night, definendolo un capolavoro. Il lungometraggio racconta la vera storia dei 90 minuti che precedettero la prima messa in onda dello show comico Saturday Night Live nel 1975.

Dan Aykroyd, interpretato da Dylan O'Brien nel film, è uno dei membri storici del cast del SNL e ha commentato con grande entusiasmo il lavoro di Reitman, con il quale ha collaborato anche nel franchise Ghostbusters.

Storia americana

"Complimenti a Jason Reitman" ha scritto l'attore "per il trionfo con il film SNL. Wow! Che viaggio propulsivo, coinvolgente, divertente, con un cast straordinario e una recitazione impeccabile, pieno di suspense, avventuroso e ricco di musica. Una finestra perfetta sul processo creativo al massimo livello. Anche abbastanza accurato".

Dan Aykroyd era presente quella prima notte di Saturday Night Live:"Ero lì e ho potuto riviverla meravigliosamente. Congratulazioni a Gil, Jason e Blumie. Non perdetevelo, che conosciate lo show o meno. È un capolavoro a sé stante e un candidato sicuro al miglior film [per gli Oscar]".

Sullo schermo Aykroyd è interpretato da Dylan O'Brien che ha raccontato il disagio provato nell'interpretare il collega:"Non somigliavo a lui, non avevo la sua voce, e pensavo che la gente non mi avrebbe visto come Dan Aykroyd. Credo fosse una mia insicurezza, pensavo di essere criticato per essere una brutta scelta di casting o qualcosa del genere".

"È stato davvero come saltare nel vuoto" prosegue O'Brien "Interpreto una persona reale ma il regista non aveva alcuna intenzione che facessi una copia della persona. Voleva davvero che ognuno desse la propria interpretazione del personaggio".

Nel cast di Saturday Night di Jason Reitman anche Gabriel LaBelle, Rachel Sennott, Cory Michael Smith, Ella Hunt, Emily Fairn, Matt Wood, Lamorne Morris, Kim Matula, Finn Wolfhard, Nicholas Braun, Cooper Hoffman, Kaia Gerber e Andrew Barth Feldman.