Saturday Night, Dylan O'Brien stupito dalla somiglianza con Dan Aykroyd : "Non pensavo fossimo così simili"

Dylan O'Brien è stato intervistato da People e ha parlato del suo prossimo film Saturday Night e della pressione che ha subito nell'interpretare una figura così importante nella comicità americana come Dan Aykroyd.

Nell'intervista, scherzosamente O'Brien spiega di essere pronto ad accettare il fatto che il collega non apprezzi la sua interpretazione nel film di Jason Reitman, che racconta l'origine del leggendario programma comico Saturday Night Live.

Un covo di comici

La star di Teen Wolf e della saga di Maze Runner non ha ancora incontrato Dan Aykroyd ma spera di farlo al più presto:"Ho sentito che siamo molto simili, in un modo che non avrei mai immaginato. Sento che andremo d'accordo".

Saturday Night racconta la storia dei 90 minuti prima che Saturday Night Live andasse in diretta per la prima volta l'11 ottobre 1975. Scritto dal regista candidato all'Oscar Jason Reitman e Gil Kenan, il film si basa su interviste condotte con i membri del cast, gli sceneggiatori e i produttori di uno dei pilot più famosi nella storia della tv.

Il film si concentrerà sul creatore di SNL, Lorne Michaels (Gabriel LaBelle) e sul famoso cast con il quale ha lavorato: O'Brien interpreta Dan Aykroyd, Cory Michael Smith interpreta Chevy Chase e Lamorne Morris interpreta Garrett Morris.

Il cast è completato da Ella Hunt nel ruolo di Gilda Radner, Emily Fairn nel ruolo di Laraine Newman, Kim Matula nel ruolo di Jane Curtin, Matt Wood nel ruolo di John Belushi, Nicholas Podany nel ruolo di Billy Crystal, Nicholas Braun nel ruolo di Jim Henson, Kaia Gerber nel ruolo di Jacqueline Carlin, Rachel Sennott nel ruolo di Rosie Shuster, Cooper Hoffman nel ruolo di Dick Ebersol, Jon Batiste nel ruolo di Billy Preston, Willem Dafoe nel ruolo di David Tebet e il premio Oscar J.K. Simmons nel ruolo di Milton Berle.