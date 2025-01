Damiano David a Sanremo 2025: quando sarà ospite il cantante dei Maneskin

Come confermato da Carlo Conti, Damiano David, questa volta senza i Maneskin, sarà uno dei super ospiti di Sanremo 2025: in quale serata?

Damiano David sarà uno dei super ospiti di Sanremo 2025: la conferma è arrivata direttamente da Carlo Conti, direttore artistico e conduttore della prossima edizione della kermesse. Vincitore su quello stesso palco con Zitti e buoni, nel 2021, il cantante romano si presenterà all'Ariston per la prima volta senza i Maneskin.

Damiano David a Sanremo durante la seconda serata

Se Jovanotti sarà il primo dei grandi ospiti del Festival, mercoledì 12 febbraio toccherà a Damiano. Ormai impegnato con la sua carriera da solista, il cantante romano, 26 anni compiuti lo scorso 8 gennaio, comincerà un tour mondiale a settembre con il suo nuovo disco, ma intanto torna su quel palco che gli ha portato così tanta fortuna.

Dopo la vittoria al Festival, nel febbraio 2021, i Maneskin hanno partecipato, vincendolo, al successivo Eurovision Song Contest, manifestazione che li ha fatti conoscere in tutto il mondo, facendo esplodere la loro carriera. Ora però, con i quattro membri impegnati ormai in progetti diversi, molti dei fan si chiedono se il gruppo tornerà, prima o poi, a suonare insieme.

La nuova vita americana di Damiano

Non molto tempo dopo la sua rottura con Giorgia Soleri, nell'estate del 2023, Damiano David si è trasferito in pianta stabile negli Stati Uniti. Una nuova vita, tra New York e Los Angeles, una nuova fidanzata, l'attrice Dove Cameron, e un nuovo capitolo della sua carriera, in solitaria, tutto da scrivere.

Il brano d'esordio è stato Silverlines, frutto della collaborazione con il cantautore e produttore inglese Labrinth, presentato in anteprima da Fabio Fazio a Che tempo che fa. Lo scorso 25 ottobre è stata poi la volta di Born with a Broken Heart, il nuovo singolo che sta riscuotendo un gran successo a livello internazionale. Il brano, autobiografico, racconta un momento difficile nella vita del cantante, di grande fragilità. Come Damiano David ha più volte raccontato, una delle persone che gli è stata accanto e l'ha aiutato a uscire dalla fase di buio emotivo è stata proprio Dove Cameron.