La relazione tra Damiano David dei Maneskin e Giorgia Soleri oggi è una messa in scena? Scopriamo gli indizi

Recentemente, ci sono state molte illazioni riguardanti la fine della relazione tra Damiano David e Giorgia Soleri. I rumors suggeriscono che il loro rapporto sia già terminata da tempo e che ciò che si vede oggi sia solo una messa in scena. Mow ha raccolto tutte le voci degli ultimi mesi e ha tratto una conclusione sulla situazione attuale della coppia.

Inizialmente, è stato il portale Dagospia a parlare della crisi tra Damiano David e Giorgia Soleri. Questo sito, noto per aver rivelato per primo la fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti, ha riportato che secondo alcune voci, il cantante avrebbe iniziato a corteggiare una collega, identificata da molti come Elodie. Tuttavia queste voci sono state smentite, soprattutto considerando che Elodie, da quasi un anno, frequenta Andrea Iannone, ex campione di motociclismo.

Anche Selvaggia Lucarelli ha discusso della relazione tra Damiano e Giorgia in un episodio del suo podcast. La giornalista ha menzionato i rapporti non proprio armoniosi tra la Soleri e gli altri membri dei Maneskin. "L'assenza di lei dal recente compleanno di Damiano dà più concretezza all'indiscrezione che racconta lo scarso feeling tra Victoria e la fidanzata di lui Giorgia Soleri. Indiscrezione presente in molti articoli mai smentiti dai protagonisti. Esistono foto di Berlusconi in compagnia di qualche comunista, ma non esiste una foto di Victoria con Giorgia Soleri insieme, quindi qualche cosa vorrà dire", aveva detto la giornalista.

In un recentissimo articolo di Maria Francesca Troisi apparso su Mov, si analizza l'ascesa di Giorgia Soleri: "L'attivista-poeta, sconosciuta fino all'ufficializzazione del legame col David". Il portale alla fine ha scoperto "un'operazione di marketing collegata al manager dei Måneskin. Dunque una campagna promozionale sì connessa alla fama del compagno, anche se per interposta persona".

MOW ha citato una fonte che suggerisce come la relazione tra Damiano e Giorgia sia finita. La storia sembrerebbe essere più una finzione che una realtà, utile solo per entrambi: per lei, per ottenere una notorietà rapida e senza precedenti, e per lui, come uno scudo perfetto per la sua vita privata.

Secondo l'insider, la coppia fingerebbe anche la convivenza. La fonte ha dichiarato che quando Giorgia raggiunge Damiano in tour, dormirebbero in posti diversi. Inoltre, i due non vivrebbe nemmeno insieme, poiché Damiano farebbe visita ai suoi gatti e si intratterrebbe come un buon amico, ma avrebbe un'altra casa.