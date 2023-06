Damiano David dei Maneskin: dopo la rottura con Giorgia Soleri bacia appassionatamente un'altra (VIDEO)

Nelle ultime ore è diventato virale un video girato in una discoteca in cui Damiano David bacia appassionatamente una ragazza. Pochi minuti fa, sul suo profilo Instagram, il frontman dei Maneskin ha scritto che la relazione con Giorgia Soleri è terminata da qualche giorno, sottolineando che non ha tradito la sua ex fidanzata. Il video sarebbe stato registrato successivamente alla fine del rapporto.

Gli indizi sulla crisi tra Damiano David e Giorgia Soleri si erano moltiplicati nelle ultime settimane, ma la coppia aveva sempre smentito i rumor, confermando la solidità del loro legame. Inoltre, l'ex concorrente di Pechino Express era in rotta di collisione con gli altri membri dei Måneskin, i quali, si dice, non tolleravano la presenza della fidanzata del loro frontman.

Nelle ultime ore la situazione è precipitata. Questa mattina è diventato virale sui social un video in cui Damiano bacia appassionatamente una ragazza in discoteca. Le immagini sono abbastanza chiare da confermare che la compagna con cui Damiano si è accompagnato quella sera non era Giorgia. Inoltre, gli 'investigatori' del web hanno identificato la ragazza come Martina Taglienti, amica dei quattro componenti dei Maneskin e anche di Giorgia. Le due si seguono su Instagram

Damiano David e Giorgia Soleri in crisi? il rumor sulla terza incomoda e la replica della coppia

Il video ha spinto Damiano ad ufficializare la fine della relazione con Giorgia Soleri, in una storia di Instagram il cantante ha espresso il suo dispiacere per l'uscita del video, riconoscendo di aver gestito la situazione in modo sbagliato. Damiano ha scritto che lui e Giorgia hanno deciso di lasciarsi qualche giorno fa, quindi non ci sono stati tradimenti.

"Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video - si legge nelle storie di Instagram - Non era come volevo gestire la situazione ed è stato un mio errore. Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci da ormai qualche giorno quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo. Spero questa cosa non infici sull'immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento. Damiano". Con questo post il cantante ha ufficializzato la fine della relazione con Giorgia Soleri.