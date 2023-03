Damiano David e Giorgia Soleri in crisi? il rumor sulla terza incomoda e la replica della coppia

Tra Damiano David e Giorgia Soleri sarebbe scoppiata la crisi: il frontman dei Maneskin, secondo i rumor, avrebbe perso la testa per una collega

Damiano David e Giorgia Soleri sarebbero in crisi, il rumor arriva dal quasi sempre ben informato Dagospia. Il portale di Roberto D'Agostino scrive che il frontman dei Maneskin avrebbe iniziato a frequentare una collega, a sua volta impegnata. Nel frattempo, Giorgia e Damian, hanno pubblicato una foto mentre sono in viaggio per Parigi, smentendo implicitamente la notizia.

Non è la prima volta che viene scritto che la storia tra Damiano David e Giorgia Soleri sarebbe ai titoli di coda. Dagospia tempo fa aveva detto: "Nonostante abbiano appena preso casa insieme. Negli ambienti discografici gira voce che ci sia aria di crisi tra di loro. Il motivo? Si dice che soprattutto a livello internazionale, le uscite di lei non siano molto apprezzate e danneggerebbero la carriera del gruppo"

Recentemente Selvaggia Lucarelli aveva parlato di divisioni all'interno del gruppo di Zitti e Buoni, sottolineando che i rapporti tra Giorgia ed alcuni componenti della band, in particolare Victoria De Angelis, non erano idilliaci. Oggi Dagospia riporta: "Giorgia Soleri, influencer, 'poetessa' e fidanzata di Damiano David dei Maneskin, è nel cast di Pechino Express. Gira voce che il cantante nutra una forte simpatia per una collega molto più famosa dell'ingombrante fidanzata. Potrebbero esplodere due coppie...". Con questo, il portale sottintende che la persona che si vedrebbe con Damiano e a sua volta impegnata.

Damiano David e Giorgia Soleri hanno provato a smentire queste voci con una storia sul profilo Instagram del cantante. I due sono in viaggio per la Francia, la band si esibirà a Parigi, una delle tappe europee del "Loud Kids World Tour". "Abbiamo una donna francese accanto a noi che ci odia così tanto", ha scritto nella caption Damiano