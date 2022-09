Dale McRaven: il creatore di Mork & Mindy, morto a 83 anni

Dale McRaven, creatore di sitcom di successo come Mork & Mindy e Balki e Larry - Due perfetti americani, è morto ii 5 settembre 2022, a 83 anni, nella sua abitazione di Porter Ranch, in California.

Dale McRaven, autore televisivo e creatore di Mork & Mindy e della sitcom Balki e Larry - Due perfetti americani, è morto il 5 settembre 2022 all'età di 83 anni. Lo scrittore si è spento nella sua abitazione di Porter Ranch, in California, come riporta Deadline.

Mork & Mindy: un'immagine promozionale

Nel corso della sua carriera, Dale McRavenha ricevuto importanti riconoscimenti come le nomination ai Writers Guild of America Awards e agli Emmy per il suo lavoro in Mork & Mindy, che ha co-creato con Joe Glauberg e il regista Garry Marshall. La sitcom della ABC con Robin Williams e Pam Dawber è durata quattro stagioni.

Anche Barki e Larry - due perfetti americani con Bronson Pinchot e Mark Linn-Baker è stato creato da McRaven. La sitcom della ABC è andata in onda per 8 stagioni con 150 episodi prodotti.

A inizio carriera, Dale McRaven fu ingaggiato da Garry Marshall nel 1963 come parte del gruppo di sceneggiatori per il Joey Bishop Show. McRaven si è poi occupato del Dick Van Dyke Show, che ha fruttato il Writers Guild Award.

Dale McRaven è accreditato come uno scopritore di talenti, suo il merito di aver lanciato la carriera di Robin Williams, Pam Dawber, Mark Hamill, Gary Busey, Bronson Pinchot, Mark Linn-Baker, David Cassidy, Susan Dey e Danny Bonaduce, tra gli altri.

Tra le serie di cui l'autore si è occupato spiccano The Partridge Family, Texas Wheelers (1974), The Betty White Show (1978) e Angie (1979).