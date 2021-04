Dakota Johnson star del nuovo film tratto da Persuasione, libro scritto da Jane Austen

L'attrice Dakota Johnson è stata scelta come star del nuovo film tratto da Persuasione, uno dei romanzi più famosi di Jane Austen.

Dakota Johnson sarà la star di un film che adatterà in chiave moderna la storia raccontata tra le pagine di Persuasione, il romanzo scritto da Jane Austen.

Il progetto sarà co-prodotto da Netflix e MRC e alla regia ci sarà Carrie Cracknell, al suo debutto dietro la macchina da presa dopo il successo dello spettacolo teatrale Sea Wall/A Life andato in scena a Broadway con star Tom Sturridge e Jake Gyllenhaal.

Nella nuova versione di Persuasione, Anne Elliot - che sarà interpretata da Dakota Johnson - è una donna anticonformista con una sensibilità moderna e che vive insieme alla sua famiglia, sull'orlo della bancarotta, dagli atteggiamenti molto snob. Quando Frederick Wentwork, un pretendente che aveva in passato respinto, ritorna nella sua vita, Anne dovrà scegliere tra mettere da parte il passato o ascoltare il proprio cuore quando si ha a che fare con seconde opportunità.

La sceneggiatura sarà firmata da Ron Bass e Alice Victoria Winslow.

Dakota Johnson, prossimamente, ritornerà sul grande schermo con i film The Lost Daughter di Maggie Gyllenhall e Am I Ok?.