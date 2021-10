Dakota Johnson ride mentre Drew Barrymore lancia una frecciatina ad Ellen DeGeneres (VIDEO)

Dakota Johnson ha reagito con una grande risata alla frecciatina che Drew Barrymore ha lanciato ad Ellen DeGeneres, riferendosi ad un'intervista che l'attrice di Cinquanta sfumature di grigio ha rilasciato due anni fa nello show della celebre comica statunitense.

Nel 2019, Dakota Johnson è stata ospite del The Ellen DeGeneres Show ed ha rilasciato un'intervista che è diventata virale sui social, durante la quale la conduttrice ha affermato di non essere stata invitata alla festa del suo trentesimo compleanno. In quell'occasione, Johnson ha contestato l'affermazione ed ha detto che DeGeneres era stata invitata, usando la ormai celebre frase: "Non proprio, non è la verità, Ellen".

Intervenuta questa settimana al The Drew Barrymore Show, a Johnson è stato chiesto dei suoi vicini di casa più famosi. L'attrice ha quindi fatto il nome di Jimmy Kimmel, dicendo che lui e sua moglie "organizzano troppe feste e non mi invitano". Barrymore ha quindi colto la palla al balzo ed ha lanciato una frecciatina ad Ellen DeGeneres, dicendo: "Sei sicura? Perché le persone si sono messe nei guai a causa delle loro affermazioni sul non essere state invitate alle feste". A quel punto, Johnson è scoppiata a ridere, mentre Barrymore ha fatto riferimento all'intervista di due anni fa ed ha aggiunto: "A proposito, è stato fantastico. Davvero incredibile".

La famosa intervista del 2019 risultò piuttosto imbarazzante: Ellen chiese a Dakota di descrivere la sua festa di compleanno, aggiungendo: "Sai, non sono stata invitata". Johnson rispose: "In realtà, sai che non è la verità Ellen, sei stata invitata. Chiedi al tuo produttore, Jonathan. E non sapevo nemmeno che volessi essere invitata". Ellen le disse: "Beh, chi non vorrebbe essere invitato ad una festa?". Lo scambio di battute andò avanti finché la conduttrice non chiese a Johnson com'era stata l'esibizione di Tig Notaro alla sua festa. "Fantastica, è la mia comica preferita", aveva detto in quell'occasione l'attrice, che subito dopo cercò di recuperare dalla figuraccia, specificando: "Dopo di te, ovviamente". "L'altro giorno ne parlavo proprio con la mia attrice preferita, Jennifer Aniston", aveva quindi detto DeGeners, cercando di "sdrammatizzare".