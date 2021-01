Dakota Johnson: "Ho avuto una crisi di panico girando la prima scena di Our Friend"

Dakota Johnson ha svelato di aver avuto una crisi di panico mentre si stava peparando per girare la prima scena del suo nuovo film Our Friend.

L'attrice ha svelato quanto le è accaduto durante la partecipazione al talk show di Jimmy Fallon che le ha permesso di parlare del progetto che sta per essere distribuito negli Stati Uniti.

Il film Our Friend, presentato al Toronto Film Festival nel 2019 e in un'uscita nei cinema americani il 22 gennaio, si basa su una storia vera. Al centro della trama c'è la coppia composta da Nicole e Matthew Teague che affronta un futuro incerto quando la donna scopre di avere un tumore in fase terminale.

Accanto a Dakota Johnson c'è l'attore Casey Affleck nel ruolo di Matthew, mentre Jason Segel interpreta Dane Faucheux.

La star ha ammesso che quando deve salire su un palco ha sempre qualche momento di ansia e di tensione. Dakota ha raccontato: "Cantare di fronte alle persone per me è così terrificante. E dovevamo girare la scena in cui non mi si vede realmente. La telecamera è nel retro... Non puoi nemmeno dire cosa sta accadendo e io dovevo esibirmi. E poi hanno fatto partire il playback della mia voce, il brano che avevo inciso e urlato 'Azione'".

L'attrice ha sottolineato: "E ho in pratica avuto un attacco di panico che si è manifestato in tutti i modi possibili quando accade. Quindi sono scappata correndo. Stavo correndo in giro per il teatro, nel dietro le quinte. Stavo correndo e poi ho iniziato a ridere in modo isterico e tutti i membri della troupe hanno detto 'Cosa sta facendo?'. Stavo correndo, ridendo e poi ho smesso di muovermi e ho iniziato a piangere".

La star ha comunque superato il momento difficile e portato a termine il suo lavoro, nonostante avesse perso per qualche minuto il controllo.