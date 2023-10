Daisy Ridley sarà protagonista del thriller We Bury The Dead

Sarà l'attrice Daisy Ridley la protagonista del survival thriller intitolato We Bury the Dead, scritto e diretto da Zak Hilditch.

Il filmmaker ha realizzato in precedenza 1922, adattamento del romanzo di Stephen King.

I primi dettagli del progetto

Daisy Ridley sarà la star del thriller

We Bury The Dead è una storia sulla sofferenza, sulla perdita e sui non morti.

Daisy Ridley avrà il ruolo di Ava, una donna disperata il cui marito è scomparso dopo un catastrofico esperimento militare. Sperando di ritrovarlo in vita, Ava si unisce a "un'unità di recupero dei corpi", ma la sua ricerca prende una terrificante svolta quando i cadaveri che sta seppellendo iniziano a mostrare segni di vita.

Le riprese inizieranno nel mese di febbraio 2024 in Australia e la produzione rientra negli accordi previsti dal sindacato SAG-AFTRA, non rischiando quindi ritardi a causa di un'eventuale estensione dello sciopero.

Zak Hilditch è sceneggiatore e regista del film. Il filmmaker ha dichiarato: "Avere Daisy impegnata a interpretare il ruolo di Ava è un vero sogno che diventa realtà. Incarna l'insieme perfetto di vulnerabilità, grinta e determinazione che Ava trasmette durante il film".