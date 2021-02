Daisy Ridley star del thriller The Marsh King's Daughter, diretto da Neil Burger

L'attrice Daisy Ridley sarà impegnata in estate nelle riprese di The Marsh King's Daughter, il nuovo film diretto da Neil Burger.

Daisy Ridley sarà la protagonista di The Marsh King's Daughter, un nuovo thriller psicologico che verrà diretto da Neil Burger.

Il progetto si basa sul romanzo scritto da Karen Dionne che verrà adattato per il grande schermo da Mark L. Smith ed Elle Smith.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker: Daisy Ridley in una sequenza

Nel film The Marsh King's Daughter l'attrice Daisy Ridley avrà la parte di Helena, una donna che conduce una vita apparentemente normale, ma nasconde un segreto oscuro: il padre è il famoso "Re della Palude", l'uomo che ha tenuto la ragazza e sua madre prigioniere per anni. Dopo aver trascorso anni nel tentativo di fuggire al suo passato, Helena è obbligata ad affrontare i suoi demoni quando il padre inaspettatamente evade dalla prigione in cui era rinchiuso.

Neil Burger e il cast saranno impegnati in estate sul set e le riprese si svolgeranno in Canada.

Daisy Ridley tornerà sul grande schermo dopo Chaos Walking, film la cui uscita è stata più volte rimandata, mentre Neil Burger ha recentemente diretto degli episodi di Billions e The Upside.