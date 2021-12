Daisy Ridley star e produttrice di Sometimes I Think About Dying

L'attrice Daisy Ridley sarà la protagonista e produttrice del film Sometimes I Think About Dying, tratto dall'omonimo corto.

Daisy Ridley ritornerà sul set in occasione delle riprese Sometimes I Think About Dying, un nuovo film di cui sarà anche produttrice.

Il progetto è tratto dall'omonimo cortometraggio che ha debuttato nel 2019 al Sundance Film Festival e ha conquistato negli ultimi anni molti premi.

Sometimes I Think About Dying si ispira allo spettacolo teatrale Killers di Kevin Armento e il commediografo è stato coinvolto nella stesura della sceneggiatura del corto e del film.

Al centro della trama ci sarà la giovane Fran (Daisy Ridley), incuriosita dalla morte e dal modo in cui questa ostacola la sua vita e i suoi rapporti.

Il lungometraggio esplora tematiche come depressione e solitudine.

Per ora la produzione del film, attualmente in post-produzione, non ha svelato ulteriori dettagli relativi al cast e al modo in cui è stata adattata la storia originale.

Katy Wright-Mead, che ha recitato nel cortometraggio, è coinvolta come co-sceneggiatrice del lungometraggio in collaborazione con Armento e Stefanie Abel Horowitz, regista del corto.

Alla regia di Sometimes I Think About Dying è stata impegnata Rachel Lamberg, già autrice di The Willows.