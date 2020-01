Keanu Reeves in versione Funko Pop per Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 sta per lanciare Keanu Reeves in versione Funko Pop. Alla London Toy Fair di quest'anno è stata svelata la linea di nuovi personaggi usciti dall'attesissimo videogioco, e per la gioia dei collezionisti Johnny Silverhand sarà presente con ben due versioni: una con doppia pistola e occhiali da sole per il fattore sintomatico mistero, una con ginocchio a terra e sguardo piacione.

Dopo Matrix e John Wick, Keanu Reeves si appresta quindi a fare ritorno nel mondo dei Funko Pop, grazie a uno dei personaggi più tosti di Cyberpunk 2077. Con Johnny Silverhand saranno anche lanciate due versioni di V, il personaggio che potrà essere modellato dal giocatore scegliendo il genere di appartenenza. Di V saranno disponibili infatti due versioni, una maschio e una femmina, per venire incontro alle preferenze di tutti i gamer, a differenza delle action figures di Mc Farlane, che invece ha presentato soltanto V al maschile.

Cyberpunk 2077 è certamente uno dei giochi più caldi dell'anno e Keanu Reeves nella sua nuova veste Funko Pop andrà a ruba. Johnny Silverhand e V saranno messi in commercio a partire dal 16 aprile 2020, che era anche la prima data fissata per l'uscita del videogame. La data d'uscita al momento confermata è invece slittata al 17 settembre, per permettere al team di CD Projekt Red di concludere al meglio la fase di testing e di rifinitura.

L'annuncio ufficiale della nuova data di uscita di Cyberpunk 2077 infatti recitava: "Al momento siamo in una fase in cui il prodotto è completo e giocabile, ma c'è ancora del lavoro da fare. Night City è enorme - piena di storie, contenuti e luoghi da visitare - ma per la sua vastità e complessità abbiamo bisogno di più tempo per finire i test e rifinire. Vogliamo che Cyberpunk 2077 sia il coronamento di una generazione e posticipare il lancio ci darà i mesi preziosi che servono per rendere il gioco perfetto."