Custodes: il thriller gotico di Borniotto e Nervi in uscita nel 2021

Annunciata l'uscita di custodes, il primo film del binomio Borniotto e Nervi, già conosciuti per i cortometraggi Innermind e Covid 19 From Outer Space: ecco alcune foto di produzione.

Custodes, il primo film del binomio Borniotto - Nervi ha una data di uscita: arriverà nel 2021 il lungometraggio dei filmaker conosciuti per aver realizzato i corti Innermind e Covid 19 From Outer Space.

Nato dall'incontro tra l'esordiente produttore di Monfalcone, Mattia Stabile, e il team genovese Alienside, Custodes è una produzione indipendente interamente italiana e under 30. Custodes è "Un thriller gotico dal taglio astratto e concettuale che racconta una storia classica da una nuova prospettiva" Il film vede alla regia Edoardo Nervi, nonché autore della splendida fotografia. assieme a Lea e Vera Borniotto, attrici protagoniste nel film. Nel cast anche Lorenzo Crovetto al suo esordio.

Covid-19 from Outer Space: il corto horror è un omaggio a Ed Wood (VIDEO)

Tra gli altri collaboratori compaiono i nomi di Roberto Molinelli (Makinarium) per la realizzazione di un'opera di parte della scenografia, Stefano Quatrosi al doppiaggio, Ginevra Nervi per la colonna sonora originale e Silvia Casoni (Artemisia) e Roberta Limardo per i costumi di scena.

Doug Jones loda Innermind, corto italiano sull'anoressia

Una immagine dal set di Custodes

Un'immagine di Custodes, thriller gotico con Vera e Lea Borniotto

Custodes, una foto del film del duo Borniotto - Nervi

Custodes, un'immagine di produzione del film