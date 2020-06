Curon: ne parliamo oggi su Twitch nel Salotto Cinefilo di Movieplayer

Oggi in live su Twitch alle 18:00, nel Salotto Cinefilo di Movieplayer, si parlerà di Curon, la nuova serie italiana di Netflix, insieme a Lyda Patitucci. Al microfono di Gabriella Giliberti, la regista ci svelerà come è stato lavorare allo show atteso al debutto domani, 10 giugno.

Un supernatural drama in cui mistero, leggenda e realtà si fondono per dare vita ad un racconto capace di trasportare gli spettatori in un incredibile viaggio alla scoperta di se stessi e della propria identità. Un percorso in cui non tutto è come sembra: anche sotto la superficie di quello che conosciamo si nascondono inquietanti misteri. Questo e molto altro è Curon, 7 episodi in arrivo domani su Netflix, punto di svolta decisivo nella carriera di Lyda Patitucci, che, insieme a Fabio Mollo, ha diretto la prima stagione.

Ferrarese, laureata al DAMS, discendente da una famiglia di artisti, Lyda Patitucci ha già lavorato su set importanti, al fianco di Matteo Rovere, come regista di seconda unità in Veloce come il vento e Il primo re, e di Sidney Sibilia per Smetto quando voglio - Masterclass e Smetto quando voglio - Ad honorem.

Curon è però il primo vero banco di prova per lei, che ci racconterà qualcosa in più, sulla serie ma anche su cosa significa essere una regista donna nel panorama italiano attuale, nella live di Movieplayer (qui il link del nostro canale Twitch ufficiale per partecipare alla diretta con domande e curiosità), dalle 18:00 alle 19:00 in compagnia di Gabriella.