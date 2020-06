Curon: chi sono i personaggi della serie italiana su Netflix

Curon è la nuova serie originale italiana Netflix disponibile dal 10 giugno 2020 sulla piattaforma streaming. Vediamo chi sono i personaggi e gli attori protagonisti di questo misterioso dramma soprannaturale originale italiano ambientato in Alto Adige.

Daria (Margherita Morchio)

Curon: Federico Russo e Margherita Morchio nella serie italiana di Netflix

Irrequieta, arrabbiata con il mondo, con la madre che è sempre più paranoica, con il padre sempre più assente, Daria non ce la fa a tenere a freno né la lingua né i pugni. Con il trasferimento a Curon, località situata in Trentino Alto Adige, la vita che ha vissuto per 17 anni, all'improvviso, non esiste più. Il suo rapporto con Anna è sempre stato complicato: Daria le vuole bene ma è gelosa del rapporto simbiotico che sua madre ha con Mauro. Nonostante questo però, non c'è nessuno al mondo che Daria ami più del gemello.

Margherita Morchio ha esordito a 17 anni nella pellicola Succede di Francesca Mazzoleni, basata sull'omonimo best seller della YouTuber Sofia Viscardi. Nata a Milano il 30 marzo del 2003, ha studiato recitazione presso la scuola di teatro "Quelli di Grock". Il suo account Instagram vanta più di tredicimila follower.

Mauro (Federico Russo)

Curon: Federico Russo in una scena della serie Netflix

Solare, Mauro è apparentemente più fragile della sorella per la sordità che sin da piccolo gli ha insegnato a soffrire e che ora, grazie ad un piccolo apparecchio acustico che ha modificato lui stesso, ha risolto. Quando litiga con la madre o la sorella, si toglie l'apparecchio e fine della storia. Non si separa mai dal drone da gara che ha costruito con le sue mani. È saggio e molto determinato per la sua età.

Federico Russo è nato a Roma il 19 ottobre 1997. Il pubblico italiano lo ha conosciuto grazie al ruolo di Mimmo nella serie I Cesaroni. Sempre in televisione ha partecipato alle fiction Scomparsa, Don Matteo e L'isola di Pietro 2. Al cinema ha esordito nel film L'aquilone di Claudio diretto da Antonio Centomani.

Anna (Valeria Bilello)

L'attrice Valeria Bilello

Diventata ragazza madre a 17 anni, Anna oggi scappa e cerca rifugio nel suo paese natale: non lo sa ma quello è il posto peggiore in cui fuggire dagli incubi. Si troverà a fare i conti con un padre che non vede da troppo tempo, col ricordo della madre morta in circostanze misteriose, con i figli che si devono ambientare in un luogo che nemmeno lei riconosce come casa. Finché a un certo punto Anna scompare nel nulla.

Valeria Bilello è nata a Sciacca il 2 maggio del 1982. Dopo aver sfilato sulle passerelle come modella ha esordito come presentatrice su MTV. Nel 2008 è entrata nel cast del film Il papà di Giovanna di Pupi Avati. Gli spettatori di Netflix la ricordano per aver partecipato a sette episodi della serie cult Sense8.

Thomas (Luca Lionello)

Il giocatore invisibile: Luca Lionello in un momento del film

Thomas è un uomo solitario e burbero che vive nel suo albergo senza stelle con un lupo selvaggio appena catturato e che non riesce ad addomesticare. Il lupo gli ha ucciso il cane e ora lui si è preso il lupo. Thomas si ritrova nonno con due adolescenti rimasti di colpo senza genitori, in un paese per loro sconosciuto. È uno dei pochi a conoscere i segreti di Curon, e ha una sola cosa da dire ad Anna quando arriva: "Qui non ci potete stare".

Nato a Roma nel gennaio del 1964, Luca Lionello è figlio d'arte, il padre è l'attore e doppiatore Oreste Lionello. Ha esordito al cinema con Sposerò Simon Le Bon nel 1986. Nel 2006 ha ricevuto una candidatura al David di Donatello come miglior attore non protagonista per il film Cover Boy. In televisione ha partecipato a numerose fiction di successo tra cui Squadra antimafia - Palermo oggi. Luca Lionello è anche un apprezzato doppiatore, ha prestato la voce ad attori del calibro di Tom Cruise, Jude Law e Charlie Sheen.

Albert (Alessandro Tedeschi)

Curon: Alessandro Tedeschi nella serie Netflix

Guardia forestale della valle, Albert è un uomo severo con i figli, soprattutto con Giulio. Ha invece un rapporto molto affettuoso con Micki. Anna è stato il suo primo amore. Poi lei è rimasta incinta di un altro ragazzo e ha lasciato per sempre Curon. Ora che è tornata, ancora più bella di come la ricordava, Albert sente ritornare tutto a galla. E sua moglie Klara inizia a sospettare qualcosa.

Alessandro Tedeschi è nato a Genova, è un attore teatrale, televisivo e cinematografico. Sul grande schermo lo abbiamo visto in pellicole come Cercando Camilla e Lo spietato. In televisione ha partecipato alla miniserie Non Mentire. A Teatro ha ricevuto, tra l'altro, il Premio Gino Cervi Miglior attore.

MICKI (Juju Di Domenico)

Curon: Juju Di Domenico e Giulio Brizzi in una scena della serie Netflix

Bella, con tanti amici, quando si dice una ragazza popolare. Micki però è in un periodo delicato della sua vita: sta scoprendo sé stessa, chi è e chi vuole diventare. E così quando conosce Daria, quando il suo migliore amico la delude, quando fa i conti con l'improvviso lato oscuro di suo padre, è la vita che la mette spalle al muro: e ora deve crescere in fretta.

Juju Di Domenico è nata a Wiesbaden in Germania nel 1997, ha partecipato ad alcune serie televisive come Il Paradiso delle Signore 4, Il Paradiso delle Signore 3 - Daily e La Guerra è Finita nel 2019. Parla il Tedesco, l'Inglese, il Portoghese , lo Spagnolo e il Francese.

Giulio (Giulio Brizzi)

Curon: una foto al set della serie Netflix

Tatuato, pratica MMA e ha un grande giro di conoscenti, ma un solo vero amico, Davide. Giulio è diffidente verso gli altri, soprattutto verso i gemelli appena arrivati da Milano. Ma anche su di lui Daria ha un effetto imprevedibile, che lo porta a sentire cose mai provate prima. Con suo padre è come se vivesse costantemente in 'gabbia', sempre sul punto di sferrare o ricevere il colpo del ko. E tocca a lui difendere la madre e la sorella da Albert. Ma la vera forza la raggiungi quando capisci che non sei solo e che ci si difende a vicenda.

Padre italiano e madre tedesca Giulio Brizzi ha 21 anni e si è laureato alla dBS Film Berlin con un certificato di recitazione cinematografica. Parla tedesco, italiano e inglese, Giulio è al suo debutto televisivo, prima di entrare nel cast di Curon ha praticato le arti marziali miste - MMA - come il personaggio che interpreta.

Klara (Anna Ferzetti)

Curon: Anna Ferzetti con Juju Di Domenico e Giulio Brizzi in una scena della serie Netflix

Da sempre innamorata di Albert, per lei la cosa più importante è la sua famiglia. Ma per Klara è difficile comunicare con quei due bambini ormai diventati all'improvviso adolescenti e con un marito che le sfugge sempre di più. Lei sa il motivo, ma sperava che quel momento non sarebbe mai arrivato. Klara insegna nella scuola di Curon ed è molto legata alla natura del luogo e alle sue leggende.

Anna Ferzetti è nata a Roma nel 1982 è la figlia dell'attore Gabriele Ferzetti e compagna di Pierfrancesco Favino. Al cinema ha debuttato con Il Natale della mamma imperfetta nel 2013. In televisione l'abbiamo vista in numerose fiction tra cui Gino Bartali e Rocco Schiavone. È stata candidata ai Davide di Donatello e al Nastro d'Argento per il ruolo di Paola nel film Domani è un altro giorno.

LUKAS (Luca Castellano)

Una scena di Curon

Figlio unico di un padre più interessato al gatto che a suo figlio, Lukas ha come unico rifugio l'amicizia con Micki. C'è un problema, perché in realtà ne è segretamente innamorato. E così, quando Micki inizia ad allontanarsi da lui, Lukas prova un dolore che non aveva mai provato prima e la sua vita va completamente in pezzi.

Luca Castellano è nato a Torino il 9 ottobre: La serie Curon segna il suo debutto assoluto nel mondo del piccolo schermo. A teatro ha recitato ne L'isola delle scimmie diretto da Domenico Galasso. A Pescara ha partecipato dal 2015 al 2017 all'Accademia del doppiaggio, nel 2019 si è iscritto al Centro Sperimentale di Cinematografia.