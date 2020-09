Cuori puri: stasera su Rai3 l'opera prima di Roberto De Paolis con Stefano Fresi

Stasera su Rai3, alle 21:20, va in onda Cuori Puri, primo film del regista e fotografo Roberto De Paolis, con Stefano Fresi e Barbora Bobulova.

Stasera su Rai3, alle 21:20, in prima visione TV, va in onda Cuori Puri, primo film del regista e fotografo Roberto De Paolis, presentato nel 2017 in anteprima al Festival di Cannes. Nel cast, accanto ai due protagonisti Selene Caramazza e Simone Liberati, anche Stefano Fresi e Barbora Bobulova.

Agnese (Selene Caramazza) e Stefano (Simone Liberati) sono molto diversi. Lei, 18 anni, vive con una madre dura e devota, frequenta la chiesa e sta per compiere una promessa di castità fino al matrimonio. Lui, 25 anni, è un ragazzo dal passato difficile che lavora come custode in un parcheggio di un centro commerciale confinante con un grande campo rom. Dal loro incontro nasce un sentimento vero, fatto di momenti rubati e di reciproco aiuto.