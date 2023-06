CSI: Vegas su Rai 2, cast e trama degli episodi di stasera 12 giugno

Stasera su Rai 2, in prima serata, verranno trasmessi due nuove puntate di CSI: Vegas 2. La stagione è composta da un totale di 21 episodi, quelli che vedremo stasera sono andati in onda negli Stati Uniti rispettivamente il 13, il 20 e il 27 ottobre 2022.

CSI: Vegas è il sequel di CSI - Scena del crimine, quarto spin-off del franchise di CSI. La CBS ha rinnovato la serie per la Stagione 3. Nella seconda stagione di CSI: Vegas, non vediamo William Petersen e Jorja Fox nei ruoli di Gil Grissom e Sara Sidle. Tuttavia, c'è il ritorno di Marg Helgenberger che sarà di nuovo Catherine Willows.

Trama

Di fronte a una minaccia esistenziale che potrebbe far crollare il laboratorio criminale, una brillante squadra di investigatori forensi accoglie dei vecchi amici e utilizza nuove tecniche per preservare e servire la giustizia a Sin City.

Trama degli episodi di stasera 12 giugno

Stagione 2 episodio 03 - Il pezzo mancante (titolo originale Story of a Gun)

Il team del CSI investiga dopo che un gruppo di adolescenti scopre una donna morta al volante di un'auto abbandonata in una città fantasma del Nevada. La donna si chiama Mindy, inizialmente le indagini si concentrano sulla ricerca di un tiratore scelto ma non tutto sembra quadrare nella ricerca delle giuste tessere che compongono il puzzle.

Stagione 2 episodio 04 - Il koala (titolo originale Koala)

Quando tre aggressori mascherati invadono una casa e uccidono un'intera famiglia, inclusa una donna incinta, i membri del CSI vengono chiamati sul luogo per indagare, unica sopravvissuta una neonata. Catherine, dal momento che Max è ancora convalescente, prende il comando delle operazioni anche se i suoi pensieri sembrano essere in gran parte rivolti alla figlia con la quale vive un momento molto complicato.

Stagione 2 episodio 05 - Festa a sorpresa (titolo originale In Harm's Way)

Durante una serata di raccolta fondi per il Dipartimento di Scienze di un'Università locale muoiono misteriosamente tre persone e molte altre finiscono all'ospedale, il team del CSI si prepara per indagare, anche perchè tre persone no sono. Inoltre, Catherine coinvolge la coinquilina di Grace per aiutarla a trovare indizi dopo la scomparsa di Grace.

Nel cast