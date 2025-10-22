Crystal Lake, finite le riprese della serie prequel di Venerdì 13: Linda Cardellini è Pamela Voorhees

A sedici anni di distanza dall'ultimo progetto della saga slasher Venerdì 13, è prossima all'arrivo sullo schermo, grazie alla produzione di A24, la serie prequel Crystal Lake.

Nel frattempo, le riprese della serie sono terminate, come ha annunciato tramite un post su Instagram lo showrunner Brad Caleb Kane, già produttore esecutivo e co-showrunner di IT: Welcome to Derry.

L'annuncio della fine delle riprese di Crystal Lake

"La festa di chiusura di Crystal Lake è stata epica!" ha scritto Kane nel post pubblicando alcune foto "Sono follemente innamorato e completamente in soggezione davanti a questo straordinario gruppo di artisti e persone. Non si potrebbe chiedere un gruppo di collaboratori più talentuoso e meraviglioso. La stagione 1 (quasi, più o meno, non del tutto) è fatta e finita".

Il franchise di Venerdì 13 mancava dallo schermo da ben sedici anni ma il film originale uscì nelle sale nel 1980. L'ultimo capitolo fu il reboot di Marcus Nispel uscito nel 2009, dodicesimo titolo della saga.

Linda Cardellini è Pamela Voorhees in Crystal Lake

Nel nuovo progetto per la televisione, Linda Cardellini vestirà i panni di Pamela Voorhees, madre dell'iconico killer Jason, interpretato in una versione giovane da Callum Vinson.

Il cast di Crystal Lake è completato da William Catlett, Devin Kessler, Cameron Scoggins e Gwendolyn Sundstrom. Inoltre, Nick Cordileone è Crazy Ralph, Danielle Kotch è Claudette e Phoenix Parnevik è Barry

Infine, Nancy Nagrant assume il ruolo di Kay Christy, parente di Steve Christy (personaggio del film originale del 1980), con Joy Suprano presente nel cast. Dopo il successo del primo film, la saga di Venerdì 13 è proseguita con una serie di sequel usciti in sequenza per tutti gli anni '80 prima lasciare spazio al capitolo sulla rivalità con Freddy Kruger e il reboot del 2009 che chiuse un periodo molto ricco per il franchise.