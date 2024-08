Way of the Warrior Kid: Jude Hill e Linda Cardellini star del film accanto a Chris Pratt

Il film tratto dal romanzo Way of the Warrior Kid avrà tra i suoi protagonisti anche Jude Hill, giovane star di Belfast, e Linda Cardellini.

Way of the Warrior Kid, il film ispirato al romanzo scritto da Jocko Willink con star Chris Pratt, avrà nel proprio cast anche Jude Hill e Linda Cardellini.

Il quattordicenne star di Belfast e la protagonista della serie Dead To Me avranno dei ruoli principali nel progetto prodotto da Apple e Skydance.

Cosa racconterà il film

In Way of the Warrior Kid Jude Hill avrà la parte di Marc, un ragazzino poco sicuro di sé che viene bullizzato e provocato. Linda Cardellini, invece, sarà sua madre Sarah.

Chris Pratt, oltre a recitare nel lungometraggio diretto da McG, sarà uno dei produttori.

Linda avrà un ruolo principale nel film

L'attore avrà il ruolo di Jake, lo zio di Marc e un Navy SEAL molto esperto. Il militare viene ferito in una missione e si trasferisce a casa della sorella durante la riabilitazione.

Quando Jake scopre che il nipote tredicenne sta faticando, socialmente e fisicamente, il protagonista decide di intraprendere una nuova missione: usare il suo addestramento nel corso dei tre mesi estivi per aiutare il ragazzino a trovare il suo guerriero interiore.

La sceneggiatura sarà firmata da Will Staples, già autore di Without Remorse.

Linda Cardellini, prossimamente, sarà protagonista della commedia Nutcrackers diretta a David Gordon Green, che verrà presentato al Toronto Film Festival, e di Nonnas, del regista Stephen Chbosky.

Hill, invece, dopo il successo di Belfast, sarà uno dei protagonisti del thriller Holland, Michigan, che vede tra gli interpreti anche Nicole Kidman, Gael Garcia Bernal e Matthew Macfadyen.