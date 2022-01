Crystal Hefner, la moglie di Hugh Hefner ha perso migliaia di follower dopo questa trasformazione (FOTO)

Crystal Hefner ha spiegato in dettaglio come ha perso migliaia di followers sui social media dopo aver scelto di farsi rimuovere le protesi mammarie: l'ex di Hugh Hefner, dopo aver condiviso un'immagine in bianco e nero con i suoi fan su Instagram, ha detto di essere felice di aver abbracciato il suo nuovo aspetto, rimuovendo "tutto ciò che era falso" dal suo corpo.

Crystal, che in precedenza aveva rivelato di essere quasi morta durante un interveto estetico nell'ottobre 2020, ha anche condiviso grafici che dimostrano come il suo seguito sui social media si stesse lentamente riprendendo dopo aver scelto di concentrarsi sul suo aspetto naturale.

L'ex di Hefner ha espresso gratitudine nei confronti dei follower che sono rimasti con lei nonostante abbia cambiato la natura dei contenuti che posta online, inclusa l'eliminazione di molte sue vecchie immagini e il rifiuto di posare per ulteriori servizi di nudo.

Crystal Hefner era precedentemente nota per il suo aspetto procace, dovuto ad un ingrandimento del seno, ma nel 2016 la donna ha deciso di farsi rimuovere le protesi. "Dopo gli ultimi anni in cui sono rimasta fedele a me stessa sui social media, sento che tutte le persone qui con me a questo punto sono coinvolte nella mia vita in modo positivo e per questo io vi ringrazio", Ha scritto la modella. "Prima vivevo per le altre persone, per rendere felici gli altri ma ora posso affermare con sicurezza e orgoglio che la modestia è ciò che mi dà potere e, poiché mi sento molto meglio internamente, probabilmente sarà così per il resto della mia vita".