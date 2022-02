Hugh Hefner, una ex lo definisce un "mostro": tra sesso con animali e snuff films

Una famosa ex fidanzata di Hugh Hefner, Sondra Theodore, si è recentemente aperta a proposito della sua relazione con il fondatore di Playboy: 'Era un mostro'.

L'ultimo episodio di Secrets of Playboy ha rivelato alcuni aspetti inquietanti relativi ad Hugh Hefner, tra sesso con animali e snuff films, e della depravazione che aveva luogo presso la Playboy Mansion: l'ex fidanzata di Hefner, Sondra Theodore, si è aperta a proposito della sua relazione con il fondatore di Playboy, definendolo "un mostro".

"Le cose che gli servivano per eccitarsi... niente era mai abbastanza. Niente", ha rivelato l'ex compagna di Hugh, che ha frequentato Hefner dal 1976 al 1981. "All'inizio la nostra relazione era come una favola, eravamo molto innamorati. Poi è iniziato il mio lavaggio del cervello, come faceva con tutte le altre, e mi ha tagliata fuori dal mondo".

Ben presto la Theodore è stata costretta da Hefner a reclutare giovani donne per fare sesso di gruppo con lui; in seguito, più avanti nella loro relazione, Hugh avrebbe anche invitato degli uomini in camera da letto e avrebbe ordinato alla sua fidanzata di fare sesso con loro contro la sua volontà: "Mi sono sentita violentata, dovevo fare sesso con altri uomini senza il mio consenso".

Sondra ha affermato che, in uno dei suoi "momenti disgustosi" Hugh avrebbe masturbato il loro cane affermando: "Anche i cani hanno dei bisogni", al che la modella ha ricordato di "non averlo mai più lasciato solo con un cane... non potevo credere a quello che stavo vedendo." Una sera, presso la Playboy Mansion, la porno star Linda Lovelace, drogata e ubriaca, avrebbe compiuto un atto sessuale con un pastore tedesco. La Theodore ha confermato l'inquietante racconto affermando che Hefner ha ammesso che è successo, dicendole: "Abbiamo guardato tutti".

Il punto di rottura per Sondra Theodore è arrivato quando Hugh Hefner l'ha costretta a vedere degli snuff films contro la sua volontà: "Quanto bisogna essere malati per essere costretti a vedere un film in cui una persona viene torturata e uccisa veramente al fine di riuscire ad eccitarsi? Credetemi, era un mostro".